Главное за сутки 26 сентября: обстрел маршрутки в Сормове, концерт группы «Руки вверх!» и фахитос на тракторном диске

СЕГОДНЯ 18:30 2018-09-26T18:35:31+03:00

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Константин Кинчев считает песню нижегородской группы одной из главных песен русского рока

Трудно было представить, что легенда русского рока - лидер группы «Алиса» Константин Кинчев знает о существовании нижегородской группы F.P.G. Но, как выяснилось, на передаче у Юрия Дудя, музыкант не только следит за их творчеством, но и дружит с фронтменом коллектива (подробнее).

Феминистка проломила голову мужчине в Нижнем Новгороде

В одной из социальных сетей очевидец описал жуткую историю о том, как одна из девушек тростью проломила голову пожилому мужчине, который возмутился ее сексуальной ориентацией. И тут же в комментариях посыпались оскорбления в адрес девушек. Но были и те, кто не стал их осуждать. «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» нашла девушек, которые якобы просто так избили дедушку (подробнее).

В Сормовском районе неизвестный обстрелял маршрутку

В Сормовском районе неизвестный расстрелял маршрутный автобус. Районная прокуратура признала законным решение органа дознания отдела полиции №8 о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Хулиганство». По версии предварительного расследования, 15 сентября 2018 года около 23:00 на территории Сормовского района неизвестный совершил выстрелы в автобус, который следовал по маршруту №95. В тот момент в общественном транспорте были пассажиры (подробнее).

Нижегородский маркетолог-кулинар приготовил мексиканскую «шаурму» - фахитос на тракторном диске

Пожарить шашлыки и запечь картофель на природе в теплую погоду - всегда приятно, но банально. Поэтому Сергей Потапов решил не мелочиться и на глазах у прогуливающихся у Мещерского озера нижегородцев приготовить ни много ни мало блюдо мексиканской кухни. А чтобы добавить в это действо еще больше «изюминки», вместо сковородки использовал тракторную дисковую борону (подробнее).

Сергей Жуков собрал аншлаг на концерте в Нижнем Новгороде

Еще недавно казалось, что концерт любимца публики Сергея Жукова в Нижнем Новгороде не состоится. Ведь солист легендарной группы «Руки вверх» все лето провел в больницах, где ему сделали не одну операцию (из-за чего гастрольный график певца сдвинулся на несколько месяцев). И все же один из самых востребованных артистов российской эстрады, похудевший аж на 10 кило, возобновил гастрольный тур по России и 25 сентября порадовал нестареющими хитами нижегородских фанатов (подробнее).

В Нижегородской области завершен капремонт 526 многоквартирных домов

Запланировано, что до конца 2019 года в Нижегородской области будут отремонтированы 1263 многоквартирных дома. Работы в 526 из них уже завершены. Об этом в эфире радио «Комсомолькая правда» - Нижний Новгород» заявил гендиректор фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона Геннадий Дурдаев. А ведь еще полгода назад ситуация выглядела значительно печальнее (подробнее).