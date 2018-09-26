Глеб Никитин: «Нижегородская область – это теперь мой дом»

СЕГОДНЯ 18:28 2018-09-26T18:44:28+03:00

Во время инаугурации губернатор признался, что год на посту главы региона стал самым ярким в его жизни. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Во время инаугурации губернатор признался, что год на посту главы региона стал самым ярким в его жизни

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Обычно при вступлении в должность нового главы региона принято говорить о планах на будущее, о первых шагах на посту и обещаниях избирателям. Однако на торжественной церемонии инаугурации Глеба Никитина все было несколько иначе – и гости, и сам виновник торжества говорили не столько о планах, сколько об итогах первого года губернаторства. Очень уж плодотворным он получился.

- Ровно год назад, 26 сентября 2017 года, президент назначил меня временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области. Это было огромное доверие, большая честь, но и огромный вызов. Безусловно, отношение к региону у меня было положительное – как к промышленному региону, сердцу России, опорному региону-локомотиву. Но не было такого настоящего личного отношения, - признался Глеб Никитин. - Что я могу сказать по прошествии этого года? Тысячи лиц, тысячи встречи тысячи по-настоящему теплых доверительных отношений, когда люди верят в тебя и надеются на тебя. Конечно, те задачи, которые на нас возлагает президент, и которые мы сами перед собой ставим – это огромная ответственность. Но еще большая ответственность – не обмануть ожидания тех людей, которые действительно смотрели на меня с надеждой. Не скрою, это был непростой год, но он был и самым ярким, самым запоминающимся и самым интересным в моей жизни. Нижегородская область – уникальный регион, который всегда играл особую роль в истории нашей страны. Это душа и сердце настоящей России. А для меня по прошествии года – это теперь мой дом. А дом надо благоустраивать, о нем надо заботиться.

Глеб Никитин принес присягу и официально вступил в должность губернатора.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

То, что за этот год в Нижегородской области было сделано немало, признают и на федеральном уровне. Причем эти результаты вполне измеримые.

- За прошедший год вы многое сделали для повышения эффективности системы управления, преодолели конфликт между законодательной и исполнительной властью в регионе, строите конструктивный диалог с гражданским обществом, - заявил полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров. – В 2018 году по сравнению с прошлым годом увеличились темпы роста инвестиций в основной капитал, внешнеторговый оборот, начали приносить результаты мероприятия по укреплению собственной доходной базы. Темпы роста налоговых и неналоговых доходов Нижегородской области в 2018 году стали одними из лучших в ПФО – 109,4%.

Поддержать коллегу в Нижегородскую область съехались и главы других регионов, в том числе и те, у которых инаугурация состоялась совсем недавно.

Представитель президента в ПФО Игорь Комаров поздравил Глеба Никитина со вступлением в должность.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Те задачи, кот предстоит решать Глебу Сергеевичу, определили сами жители. Я знаю, что на нижегородской земле была проведена большая работа по выработке стратегии развития региона, - напомнил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - И я уверен, что сегодня Глеб Никитин вместе со своими соратниками и с жителями области четко понимает цели, которые регион будет достигать - и в ближайшей перспективе и в долгосрочной. Я уверен, что эта комплексная работа приведет к цели.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

С избранием на пост губернатора Нижегородской области Глеба Никитина поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. Специально ко дню инаугурации он направил главе региона поздравительную телеграмму.

- В Беларуси ценят ваш непосредственный вклад в налаживание контактов, укрепление всесторонних взаимоотношений между нашими народами, развитие конструктивного сотрудничества Республики Беларусь и Нижегородской области