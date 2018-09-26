2018-09-26T17:58:26+03:00
Общество

Самая дорогая квартира Нижнего Новгорода стоит 50 миллионов рублей

Она находится на улице Минина
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Фото: cian.ruФото: cian.ru
Изменить размер текста:

Эксперты агентства недвижимости, информационного интернет-сайта ЦИАН подготовили рейтинг регионов Приволжского федерального округа по максимальной стоимости квартир на вторичной недвижимости. Нижегородская область заняла в этом списке четвертое место. Выяснилось, что самая дорогая квартира в столице Приволжья стоит 50 миллионов рублей.

Фото: cian.ru

Фото: cian.ru

Фото: cian.ru

Фото: cian.ru

Ее площадь не превышает 100 квадратных метров. Эксперты отметили, что эта квартира – самая экстравагантная среди десятка дорогих в ПФО, а находится она по адресу: улица Минина, дом 1.

Выглядит она действительно богато: дорогие картины, оригинальный дизайн, необычный интерьер. Дизайнерская отделка в стиле лофт с большим количеством необычных декоративных элементов сразу вызывает интерес. К примеру, пространство над фальш-камином украшает гипсовый ангел со снайперской винтовкой.

Фото: cian.ru

Фото: cian.ru

Фото: cian.ru

Фото: cian.ru

Первое место в топе заняла квартира в Татарстане. Она стоит 119 миллионов рублей, но и размещается на площади 320 квадратных метров. Вторую строчку занимает Самара (69,5 миллионов рублей) и третье - Республика Башкортостан (65 миллионов рублей).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Денис Лабуза: Главное, чтобы выработанные на заседании решения по развитию НХП начали действовать, благодаря синергии сотрудничества всех вовлеченных ведомств
Денис Лабуза прокомментировал состоявшееся вчера расширенное заседание комитета по сохранению, развитию НХП
Новости 24
В Дивеевском районе водитель иномарки врезался в фонарный столб
В Выксе за мошенничество и служебный подлог осудили заведующую детским садом
В отношении нижегородской коммунальной организации возбуждено уголовное дело из-за долгов за газ
Нижегородский суд заблокировал восемь сайтов по продаже поддельных аттестатов
«Нижегородэлектротранс» получит деньги на погашение долгов за электричество
Игорь Комаров: «Уверен, что под руководством Глеба Никитина Нижегородская область станет еще сильнее»
Президент Беларуси поздравил Глеба Никитина с должностью губернатора Нижегородской области
Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Нижегородской области до 1 октября
Глеб Никитин официально вступил в должность губернатора Нижегородской области
Сбивший лося автомобилист разыскивается в Нижегородской области
В рамках акции «Живи лес!» в Нижегородской области высадят 280 тысяч деревьев
Нижегородцу грозит до 20 лет лишения свободы за продажу психотропных веществ
Кубинскую делегацию заинтересовал разработанный нижегородцами экзоскелет
Глеб Никитин вступит в должность губернатора Нижегородской области
Станция метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде будет работать дольше обычного 26 сентября
Развитие транспортной инфраструктуры обсудят в Нижегородской области
В Нижегородской области разыскивают 36-летнюю Марину Полушину
В Сормовском районе неизвестный обстрелял маршрутку
В Нижегородской области нашелся 56-летний Василий Топанов