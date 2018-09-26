Самая дорогая квартира Нижнего Новгорода стоит 50 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:50 2018-09-26T17:58:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Эксперты агентства недвижимости, информационного интернет-сайта ЦИАН подготовили рейтинг регионов Приволжского федерального округа по максимальной стоимости квартир на вторичной недвижимости. Нижегородская область заняла в этом списке четвертое место. Выяснилось, что самая дорогая квартира в столице Приволжья стоит 50 миллионов рублей.

Фото: cian.ru

Фото: cian.ru

Ее площадь не превышает 100 квадратных метров. Эксперты отметили, что эта квартира – самая экстравагантная среди десятка дорогих в ПФО, а находится она по адресу: улица Минина, дом 1.

Выглядит она действительно богато: дорогие картины, оригинальный дизайн, необычный интерьер. Дизайнерская отделка в стиле лофт с большим количеством необычных декоративных элементов сразу вызывает интерес. К примеру, пространство над фальш-камином украшает гипсовый ангел со снайперской винтовкой.

Фото: cian.ru

Фото: cian.ru

Первое место в топе заняла квартира в Татарстане. Она стоит 119 миллионов рублей, но и размещается на площади 320 квадратных метров. Вторую строчку занимает Самара (69,5 миллионов рублей) и третье - Республика Башкортостан (65 миллионов рублей).