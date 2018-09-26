«Какой-то ср**ый Нижний Новгород, а такие фильмы снимают»: нижегородские школьники получили Гран-при фестиваля #МакГаффинФест

СЕГОДНЯ 16:20 2018-09-26T16:28:45+03:00

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Школьники из Нижнего Новгорода привезли Гран-при с молодежного кинофестиваля Москвы #МакГаффинФест. Награду ребята получили за фильм «Мой гринпис» (реж. Егор Казаков, 2018).

Главная героиня фильма-победителяФото: СОЦСЕТИ

- Нижний Новгород назвали ср**ым. Когда я услышала это, мне стало радостно (хотя я патриот и так не считаю)? – написала Татьяна Гартман на своей странице в Фейсбуке. - Дело было на кинофестивале в Москве, и там участники были только из Москвы и Питера, и еще мы единственные нестоличные люди из НН. На просмотре фестивальных фильмов нашим работам аплодировали больше всех, а один фильм («Мой гринпис») сорвал овации, то есть бурные и продолжительные аплодисменты как на просмотре, так и на обсуждении.

Показ закончился, все двинули к выходу. И тут Татьяна услышала возмущения одной из зрительниц: «Я не понимаю! Какой-то ср**ый Нижний Новгород, а такие классные фильмы снимают. Как так?»

- Прям бальзам на душу, - призналась нижегородка.

Кадр со съемочной площадкиФото: СОЦСЕТИ

Любопытно, что в основу фильма легли реальные события. «Мой гринпис» рассказывает историю о школьнице с зелеными волосами - такой она себя видит. Но учительница ясно дала понять, что такого непотребства не потерпит. Она начала всячески гнобить и оскорблять девочку. Тогда за нее вступились одноклассники. Короткометражку можно посмотреть здесь.