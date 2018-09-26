2018-09-26T16:03:27+03:00
Общество

Геннадий Дурдаев: «Нижегородцы могут остаться без отопления из-за нерадивых подрядчиков по капремонту»

Они не выполняют свою работу в срок
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Геннадий Дурдаев: «Нижегородцы могут остаться без отопления из-за нерадивых подрядчиков по капремонту»Геннадий Дурдаев: «Нижегородцы могут остаться без отопления из-за нерадивых подрядчиков по капремонту»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

На днях в гостях у радио «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» был гендиректор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области Геннадий Дурдаев. Одним из главных вопросов, которые он затронул в эфире, были недобросовестные подрядные организации, которые сейчас подвергают риску подключение отопления в нескольких зданиях.

- Нерадивые подрядчики – это больной вопрос для нас. Сегодня на объектах работают 88 таких организаций. Проблема в том, что, когда мы выставляем виды работ на электронный аукцион, то не понимаем, кто в результате будет выполнять работы. Они приходят уже подписывать договор по итогам проведения конкурса, - объяснил Дурдаев.

По его словам, после этого фонд капремонта пытается заставить их выполнить договорные обязательства.

На сегодняшний день в правоохранительные органы и УФАС поданы 18 заявлений в отношении недобросовестных компаний, которые не хотят работать. Некоторых уже отстранили от участия в конкурсах.

- Работа с подрядными организациями находится на острой стадии, потому что у нас подошла к финишу подготовкка к отопитительному сезону. У нас есть фирмы, которые приступили к работе, но не сдали ее. Жители и фонд ощущают это на себе. По ряду адресов очень серьезные проблемы. Например, подрядчики, срезав систему отопления, не очень активно работают над установкой новой. Есть ряд адресов, где принимается решение о введении ЧС. Из-за нерадивых подрядчиков может задержаться подача тепла в дома, - сказал Дурдаев.

Он также рассказал, что до конца 2019 года в Нижегородской области будут отремонтированы 1263 многоквартирных дома. Работы в 526 из них уже завершены.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Денис Лабуза: Главное, чтобы выработанные на заседании решения по развитию НХП начали действовать, благодаря синергии сотрудничества всех вовлеченных ведомств
Денис Лабуза прокомментировал состоявшееся вчера расширенное заседание комитета по сохранению, развитию НХП
Новости 24
В Дивеевском районе водитель иномарки врезался в фонарный столб
В Выксе за мошенничество и служебный подлог осудили заведующую детским садом
В отношении нижегородской коммунальной организации возбуждено уголовное дело из-за долгов за газ
Нижегородский суд заблокировал восемь сайтов по продаже поддельных аттестатов
«Нижегородэлектротранс» получит деньги на погашение долгов за электричество
Игорь Комаров: «Уверен, что под руководством Глеба Никитина Нижегородская область станет еще сильнее»
Президент Беларуси поздравил Глеба Никитина с должностью губернатора Нижегородской области
Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Нижегородской области до 1 октября
Глеб Никитин официально вступил в должность губернатора Нижегородской области
Сбивший лося автомобилист разыскивается в Нижегородской области
В рамках акции «Живи лес!» в Нижегородской области высадят 280 тысяч деревьев
Нижегородцу грозит до 20 лет лишения свободы за продажу психотропных веществ
Кубинскую делегацию заинтересовал разработанный нижегородцами экзоскелет
Глеб Никитин вступит в должность губернатора Нижегородской области
Станция метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде будет работать дольше обычного 26 сентября
Развитие транспортной инфраструктуры обсудят в Нижегородской области
В Нижегородской области разыскивают 36-летнюю Марину Полушину
В Сормовском районе неизвестный обстрелял маршрутку
В Нижегородской области нашелся 56-летний Василий Топанов