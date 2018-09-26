Геннадий Дурдаев: «Нижегородцы могут остаться без отопления из-за нерадивых подрядчиков по капремонту»

СЕГОДНЯ 16:03 2018-09-26T16:03:27+03:00

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На днях в гостях у радио «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» был гендиректор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области Геннадий Дурдаев. Одним из главных вопросов, которые он затронул в эфире, были недобросовестные подрядные организации, которые сейчас подвергают риску подключение отопления в нескольких зданиях.

- Нерадивые подрядчики – это больной вопрос для нас. Сегодня на объектах работают 88 таких организаций. Проблема в том, что, когда мы выставляем виды работ на электронный аукцион, то не понимаем, кто в результате будет выполнять работы. Они приходят уже подписывать договор по итогам проведения конкурса, - объяснил Дурдаев.

По его словам, после этого фонд капремонта пытается заставить их выполнить договорные обязательства.

На сегодняшний день в правоохранительные органы и УФАС поданы 18 заявлений в отношении недобросовестных компаний, которые не хотят работать. Некоторых уже отстранили от участия в конкурсах.

- Работа с подрядными организациями находится на острой стадии, потому что у нас подошла к финишу подготовкка к отопитительному сезону. У нас есть фирмы, которые приступили к работе, но не сдали ее. Жители и фонд ощущают это на себе. По ряду адресов очень серьезные проблемы. Например, подрядчики, срезав систему отопления, не очень активно работают над установкой новой. Есть ряд адресов, где принимается решение о введении ЧС. Из-за нерадивых подрядчиков может задержаться подача тепла в дома, - сказал Дурдаев.

Он также рассказал, что до конца 2019 года в Нижегородской области будут отремонтированы 1263 многоквартирных дома. Работы в 526 из них уже завершены.