Нижегородский маркетолог-кулинар приготовил мексиканскую «шаурму» - фахитос на тракторном диске

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-26T16:13:10+03:00

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Пожарить шашлыки и запечь картофель на природе в теплую погоду - всегда приятно, но банально. Поэтому Сергей Потапов решил не мелочиться и на глазах у прогуливающихся у Мещерского озера нижегородцев приготовить ни много ни мало блюдо мексиканской кухни. А чтобы добавить в это действо еще больше «изюминки», вместо сковородки использовал тракторную дисковую борону. «Комсомольская правда» узнала о необычном способе приготовления пищи и решила познакомиться с креативным кулинаром.

Фото:Сергей Потапов. Друзья Сергея просят не присылать ролики блогера, пока они на работе — уж больно аппетит они пробуждают

Маркетолог - по образованию, повар - по призванию

- Готовка привлекала всегда, но это были простые блюда - котлеты, супы. Я особо не вникал в кулинарию, да и времени не было, - начал повествование Сергей Потапов.

По образованию мужчина - маркетолог. На работах, связанных с поварским искусством, никогда не работал, а остался верен полученному образованию и связал жизнь с продажами.

Три года назад стало появляться больше свободного времени, и Сергей все с большей заинтересованностью стал смотреть на всяческие рецепты. Постепенно блюда становились все красивее, и диапазон их расширялся. А вместе с неординарными блюдами появлялись и новые потребности:

Фото:Сергей Потапов. Курица под соусом терияки

Фото:Сергей Потапов. Сергею особенно нравится готовить мясо. Например, это — вяленая свиная корейка в пряных специях

- Например, для точного приготовления мяса по рецепту понадобилась сковорода-гриль. Спустя время сковорода пополнила ряд кухонной утвари. Затем мне до жути захотелось приобрести щипчики для стейков - приобрел.

- Не завидуете поварам, которые готовят каждый день?

- Нет, ведь тогда мое хобби стало бы рутинным и не приносило бы мне столько удовольствия. Да и на повара нужно учиться - а я уже опоздал, - улыбнулся 31-летний Сергей. - Да и где учиться? Я знаю, что Константин Ивлев (российский шеф-повар и телеведущий) учился во Франции, а сына в Турцию отправлял.

«Супруга позволяет снимать видосики для Ютуба»

В июле 2018 года Сергей задумался: а что если сделать свой блог? В ход пошли штатив, «мыльница» и освоение программ по монтажу.

- Меня могли не понять - взрослый мужик, имея жену и двухлетнего ребенка, снимает видосики для интернета в 31 год. Но моя супруга - умница. Поддерживает меня и в часы съемок уходит из дома с дочкой погулять, чтобы не мешать. В общем, позволяет мне развиваться, - посекретничал с «Комсомолкой» Сергей.

Фото:Сергей Потапов. Несмотря на любовь к кулинарии, пальму первенства в этом деле Сергей все же отдает любимой жене

На приготовления, съемку и монтаж уходит около пяти часов.

- Бывает, жаришь, а у фотоаппарата аккумулятор сел. А продукты уже на сковороде. Приходится все переснимать. Важен правильный свет, чтобы еда выглядела в кадре максимально аппетитно. Я овладел уже навыками фотошопа и монтажа, с которыми ранее не был знаком.

Сейчас на счету Сергея 14 роликов. Радовать подписчиков мужчина старается каждую неделю.

Фото:Сергей Потапов. Стейк филе-миньон с салатом руккола и черри

- Пока их 260. Надеюсь, будет больше. В основном на меня подписаны домохозяйки и охотники. Все желают удачи и развития. Одна бабушка оставила комментарий под очередным роликом, что у меня масло сейчас сгорит. В любом случае это приятно, что мои видео находят свою аудиторию, - вдохновленно рассказывает Сергей.

Друзья нижегородского экспериментатора просят Сергея не присылать ролики, пока они на работе: от обилия еды на кадрах разыгрывается нешуточный аппетит.

Готовка на тракторном диске

Склонность к экспериментам подтолкнула нижегородского блогера на использование необычной посуды для приготовления мексиканского блюда - фахитос. На берегу Мещерского озера мужчина обжаривал ингредиенты на… тракторной дисковой бороне.

Фото:Сергей Потапов. Мексиканский фахитос получился не хуже, чем на стандартной кухонной утвари

- У тракторов есть плуг, и эта борона является составляющей плуга. Я как-то увидел, что мои знакомые жарят на ней. Мне понравилось, ну а что - удобно и оригинально!

Нижегородский кулинар приготовил фахитос с индейкой на тракторной дисковой бороне.фахитос приготовленный на природе, очень вкусно, очень свежо,.

Пальму первенства в приготовлении пищи Сергей все же отдает супруге, так как жена готовит на всю семью чаще, а Сергей - больше по вдохновению.

Мечты у нижегородца теперь тоже носят названия, непонятные даже домохозяйкам со стажем. В ближайшем будущем Сергей хотел бы приготовить стейк Рибай и хамон - сыровяленый свиной окорок.