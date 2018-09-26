В Нижегородской области завершен капремонт 526 многоквартирных домов

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-26T15:03:48+03:00

Всего на 2018 год запланированы работы в 1263 домах

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Запланировано, что до конца 2019 года в Нижегородской области будут отремонтированы 1263 многоквартирных дома. Работы в 526 из них уже завершены. Об этом в эфире радио «Комсомолькая правда» - Нижний Новгород» заявил гендиректор фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона Геннадий Дурдаев.

По его словам, еще полгода назад ситуация с капитальным ремонтом выглядела печально.

- Когда я пришел на пост гендиректора фонда, ситуация была несколько удручающей. Было катастрофическое отставание от выполнения программы капремонта 2015 и 2016 годов, краткосрочной программы 2017 года. Нами были приняты меры по наращиванию объемов работ, по улучшению конкурсной документации и целый перечень мероприятий, который мы сейчас исполняем, - пояснил Дурдаев.

Говоря о планах на текущий год, он отметил, что на 2018 год запланирован капремонт 1263 домов на общую сумму 5,6 миллиарда рублей.

- По сравнению с предыдущим краткосрочным сроком выполнения программы у нас добавилось 108 многоквартирных домов. 617 домов мы должны отремонтировать в Нижнем Новгороде, и 646 многоквартирных домов - в области. Также будут установлены около тысячи лифтов. Если говорить о видах работ, то в 2018 году фондом была проведена конкурентная процедура – мы выставили на аукционы 438 фасадов, 377 крыш, 359 систем отопления, 433 системы горячего и холодного водоснабжения, - подытожил гендиректор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области.

Кроме того, Дурдаев добавил, что с начала года уже завершен капремонт 526 многоквартираных домов – там проведен как минимум один вид работ.

- На сегодня подрядные организации выполнили в этих домах 5869 видов работ. Уже обновлены 115 фасадов, 143 крыши. Мы уверены, что программу по замене лифтов мы выполним на 100 процентов. У нас уже выбраны подрядчики, мы с ними активно работаем, - сказал он.