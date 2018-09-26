Денис Лабуза: Главное, чтобы выработанные на заседании решения по развитию НХП начали действовать, благодаря синергии сотрудничества всех вовлеченных ведомств

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-26T11:53:30+03:00

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«В Нижегородском регионе впервые речь шла о комплексности в решении проблем развития нижегородских народных художественных промыслов», - сказал член Правления Торгово-промышленной палаты Нижегородской области (ТПП НО) Денис Лабуза, комментируя состоявшееся вчера, 25 сентября, расширенное заседание Общественного комитета по сохранению, развитию народно-художественных промыслов при Торгово-промышленной палате Нижегородской области по вопросу подготовки и организации праздничных новогодних мероприятий 2019 года.

«Это было интересное, конструктивное и продуктивное заседание. Впервые администрация Нижнего Новгорода так заранее начала подготовку к Новому году, - говорит Денис Лабуза. – При активном содействии заместителя главы администрации города Натальи Казачковой, уже сегодня решаются вопросы по новогодней торговле – расположению точек, компенсации производителям, по тематике, ведь продукция будет разной – до 1 января новогодней, после – рождественской. Наталья Владимировна рекомендовала главам предприятий НХП сделать свою продукцию к праздникам максимально актуальной – отражающей как новогоднюю тематику, так и символику города и области, чтобы туристы все плотнее ассоциировали конкретные промыслы именно с нашим регионом».

Денис Лабуза напомнил, что в прошлом году Нижнему Новгороду был присвоен статус столицы народных художественных промыслов.

«27 районов нашего региона имеют статус бытования НХП, имеют весомое историческое и художественное наследие и внушительное производство. Все участники прошедшего заседания согласились, что этот статус обязывает нас по-новому взглянуть на развитие НХП, - сказал член Правления ТПП НО. - И впервые речь шла о комплексности в решении проблем развития нижегородских народных художественных промыслов. Прежде всего, это интеграция НХП в различную городскую событийность. Сегодня регион, благодаря средствам, полученным в рамках федеральной программы, преображается и расцветает. Начаты работы по благоустройству скверов, парков, набережных, площадей. Глава департамента по развитию туризма и НХП Нижегородской области Алексей Алехин предложил, чтобы те самые, благоустроенные по программе «Формирование комфортной городской среды» муниципальные пространства, были наполнены в том числе и тематикой НХП, и торговлей соответствующей продукцией».

Кроме того, по словам Дениса Лабузы, необходимо привлекать внимание к промыслам на самых разных уровнях и воспитывать интерес к ним, как к патриотической составляющей.

«Генеральный директор ТПП НО, заместитель председателя Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Краснов на прошедшем заседании довел до сведения, что муниципальный парламент выделил 4 миллиона рублей на транспортные расходы для того, чтобы школьники города могли посещать различные музеи. На заседании речь шла о том, чтобы изыскать возможность реализовать подобную программу и на областном уровне. И в список музеев для посещения внести и предприятия нижегородских художественных промыслов. А Сергей Бабушкин, директор павловского завода им. Кирова предложил доработать и продлить областную социальную программу поддержки молодых специалистов, ведь сегодня предприятия НХП в таких специалистах остро нуждаются, но, в отличие от предприятий оборонного комплекса, фабрики художественных промыслов не могут предложить молодым сотрудникам такой же высокий уровень обеспечения. В то же самое время программа поддержки помогает молодым специалистам сохранить заинтересованность в трудоустройстве на предприятия НХП», - сообщил Денис Лабуза.

Всего, по словам члена Правления ТПП НО, в итоговый Протокол заседания было внесено 9 различных поручений для административных структур всех уровней. В том числе - выделить те районы, в которых и существуют НХП и которые, в то же время, участвуют в программе «Формирование комфортной городской среды». И в каждом из них провести совместные совещания с главами районов, главами предприятий НХП и местными представителями малого и среднего бизнеса, который задействован в сфере торговли сувенирной продукцией, организации уличного питания, ивент-мероприятий.

«Организация комфортного пространства, его событийная наполненность, возможность выгодно заработать предприятиям НХП и местному бизнесу – вот слагаемые успеха в развитии промыслов и в повышении туристической привлекательности Нижегородского региона. При этом предприятия нижегородских художественных промыслов могут быть не только брендом, но и локомотивом, двигающим за собой остальные сферы – бизнес, событийность. Мы бесконечно можем давать дотации фабрикам НХП, но если при таком комплексном подходе они начнут достойно зарабатывать, в этом просто отпадет необходимость. Главное, чтобы выработанные на заседании решения по развитию НХП начали действовать, благодаря синергии сотрудничества всех вовлеченных ведомств», - заключил Денис Лабуза.