2018-09-26T11:53:30+03:00
Общество

Денис Лабуза: Главное, чтобы выработанные на заседании решения по развитию НХП начали действовать, благодаря синергии сотрудничества всех вовлеченных ведомств

Денис Лабуза прокомментировал состоявшееся вчера расширенное заседание комитета по сохранению, развитию НХП
Эльвира ОСИПОВА
Поделиться:
Член Правления Торгово-промышленной палаты Нижегородской области (ТПП НО) Денис Лабуза, Фото предоставлено ТПП.Член Правления Торгово-промышленной палаты Нижегородской области (ТПП НО) Денис Лабуза, Фото предоставлено ТПП.
Изменить размер текста:

«В Нижегородском регионе впервые речь шла о комплексности в решении проблем развития нижегородских народных художественных промыслов», - сказал член Правления Торгово-промышленной палаты Нижегородской области (ТПП НО) Денис Лабуза, комментируя состоявшееся вчера, 25 сентября, расширенное заседание Общественного комитета по сохранению, развитию народно-художественных промыслов при Торгово-промышленной палате Нижегородской области по вопросу подготовки и организации праздничных новогодних мероприятий 2019 года.

«Это было интересное, конструктивное и продуктивное заседание. Впервые администрация Нижнего Новгорода так заранее начала подготовку к Новому году, - говорит Денис Лабуза. – При активном содействии заместителя главы администрации города Натальи Казачковой, уже сегодня решаются вопросы по новогодней торговле – расположению точек, компенсации производителям, по тематике, ведь продукция будет разной – до 1 января новогодней, после – рождественской. Наталья Владимировна рекомендовала главам предприятий НХП сделать свою продукцию к праздникам максимально актуальной – отражающей как новогоднюю тематику, так и символику города и области, чтобы туристы все плотнее ассоциировали конкретные промыслы именно с нашим регионом».

Денис Лабуза напомнил, что в прошлом году Нижнему Новгороду был присвоен статус столицы народных художественных промыслов.

«27 районов нашего региона имеют статус бытования НХП, имеют весомое историческое и художественное наследие и внушительное производство. Все участники прошедшего заседания согласились, что этот статус обязывает нас по-новому взглянуть на развитие НХП, - сказал член Правления ТПП НО. - И впервые речь шла о комплексности в решении проблем развития нижегородских народных художественных промыслов. Прежде всего, это интеграция НХП в различную городскую событийность. Сегодня регион, благодаря средствам, полученным в рамках федеральной программы, преображается и расцветает. Начаты работы по благоустройству скверов, парков, набережных, площадей. Глава департамента по развитию туризма и НХП Нижегородской области Алексей Алехин предложил, чтобы те самые, благоустроенные по программе «Формирование комфортной городской среды» муниципальные пространства, были наполнены в том числе и тематикой НХП, и торговлей соответствующей продукцией».

Кроме того, по словам Дениса Лабузы, необходимо привлекать внимание к промыслам на самых разных уровнях и воспитывать интерес к ним, как к патриотической составляющей.

«Генеральный директор ТПП НО, заместитель председателя Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Краснов на прошедшем заседании довел до сведения, что муниципальный парламент выделил 4 миллиона рублей на транспортные расходы для того, чтобы школьники города могли посещать различные музеи. На заседании речь шла о том, чтобы изыскать возможность реализовать подобную программу и на областном уровне. И в список музеев для посещения внести и предприятия нижегородских художественных промыслов. А Сергей Бабушкин, директор павловского завода им. Кирова предложил доработать и продлить областную социальную программу поддержки молодых специалистов, ведь сегодня предприятия НХП в таких специалистах остро нуждаются, но, в отличие от предприятий оборонного комплекса, фабрики художественных промыслов не могут предложить молодым сотрудникам такой же высокий уровень обеспечения. В то же самое время программа поддержки помогает молодым специалистам сохранить заинтересованность в трудоустройстве на предприятия НХП», - сообщил Денис Лабуза.

Всего, по словам члена Правления ТПП НО, в итоговый Протокол заседания было внесено 9 различных поручений для административных структур всех уровней. В том числе - выделить те районы, в которых и существуют НХП и которые, в то же время, участвуют в программе «Формирование комфортной городской среды». И в каждом из них провести совместные совещания с главами районов, главами предприятий НХП и местными представителями малого и среднего бизнеса, который задействован в сфере торговли сувенирной продукцией, организации уличного питания, ивент-мероприятий.

«Организация комфортного пространства, его событийная наполненность, возможность выгодно заработать предприятиям НХП и местному бизнесу – вот слагаемые успеха в развитии промыслов и в повышении туристической привлекательности Нижегородского региона. При этом предприятия нижегородских художественных промыслов могут быть не только брендом, но и локомотивом, двигающим за собой остальные сферы – бизнес, событийность. Мы бесконечно можем давать дотации фабрикам НХП, но если при таком комплексном подходе они начнут достойно зарабатывать, в этом просто отпадет необходимость. Главное, чтобы выработанные на заседании решения по развитию НХП начали действовать, благодаря синергии сотрудничества всех вовлеченных ведомств», - заключил Денис Лабуза.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Терминал» по-русски: англичанин две недели прожил в Пулково из-за проблем с документами
Британец из-за любви бросил Лондон и переехал жить в деревню под Иркутском. Но из-за просроченного вида на жительство история королевского подданного превратилась в кино
Новости 24
В Нижегородской области разыскивают 36-летнюю Марину Полушину
В Сормовском районе неизвестный расстрелял маршрутку
В Нижегородской области нашелся 56-летний Василий Топанов
Неисправная иномарка сгорела в Нижегородской области 25 сентября
В ходе пьяной ссоры житель Сарова зарезал собственную мать
Два брата грабили женщин на Автозаводе
Среднедушевые доходы нижегородцев выросли на 4,4%
Тело 89-летней пенсионерки обнаружено на месте пожара в Московском районе
В Нижнем Новгороде женщина вывихнула колено в результате падения в маршрутке
Два района Нижегородской области повысили уровень развития
БК "Нижний Новгород" проиграл "Арису" в Лиге чемпионов ФИБА
В Нижнем Новгороде появился современный многофункциональный центр
Сельскохозяйственная ярмарка откроется на площади Минина в Нижнем Новгороде
Строительство детсада в "Цветах" выполнено наполовину
Бесплатный мастер-класс по каллиграфии пройдет в Арсенале
Нижегородец приговорен к 13 годам лишения свободы за убийство бомжа
В парке "Швейцария" эксплуатировались неисправные аттракционы
Нижегородцы смогут сдать кровь на типирование для Национального регистра доноров костного мозга
Глеб Никитин: «У нас хорошие перспективы сотрудничества со Словенией»
Нижний Новгород планируют украсить к трем праздникам за 5,7 млн рублей
Нижний Новгород вошел в тройку городов-доноров населения для Москвы
Нижегородский водоканал выявил свыше 600 незаконных подключений к водоснабжению
В Ковернинском районе мать пятерых детей лишают родительских прав из-за алкоголизма