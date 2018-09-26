Александр Антипов: «Рекламные носители станут частью «умного» города»

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-26T11:11:12+03:00

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Руководитель направления транзитной рекламы агентства «Река» Александр Антипов в программе «Герои Волги» рассказал Руслану Станчеву о преимуществах геотаргетинга при размещении роликов в общественном транспорте.

- Сфера, в которой вы работаете, плотно вошла в жизнь современного человека. Рекламный рынок постоянно растет, развивается, видоизменяется. Как вы оцениваете его текущее состояние в Нижнем Новгороде? Что сейчас популярно?

- Популярны инновационные форматы. В наружной рекламе востребованы экраны, динамические носители и то, что подразумевает обратную связь с потенциальным потребителем. Интерактивный формат вовлекает клиентов в некую игру или диалог с рекламным сообщением. Если говорить о наших мониторах, установленных внутри транспортных средств, то интерактив – это не столько стандартный носитель, на котором мелькают картинки, сколько практическая полезность в виде маршрутного указателя. Система объявляет остановки, помогая людям сориентироваться в городе.

- Итак, мониторы, которые мы видим в транспорте, не только эффективны с точки зрения рекламы, но и полезны. С их помощью вы и зарабатываете, и доносите до пассажиров важную информацию. Я правильно понял?

- Именно так. Помимо информации о маршруте следования, мы даем определенный объем социального контента. Во-первых, это информационно-развлекательные блоки: не секрет, что люди проводят в маршрутках достаточно времени, поэтому для них актуальны новости и развлечения. Также мы даем информацию о проектах администрации Нижнего Новгорода, актуальные новости региона, взаимодействуем с МЧС в форматах планового и оперативного информирования. Причем речь идет не только о стандартных предупреждениях о грозах и ветрах: транспортная инфраструктура сегодня тоже подвержена техногенным катастрофам, и всю информацию о происшествиях на мониторы мы можем вывести в течение 30 минут.

- Сейчас практически любой канал информации используется под рекламу. Вы не боитесь, что потребители скажут: «Вот, вы нас и в транспорте догнали»? Или подразумевается, что людям скучно в 40-минутной поездке?

- Важен баланс, при котором рекламный контент не занимает основную часть эфира, а служит лишь дополнением к информации. Новости, кстати, тоже не занимают основную часть: есть блоки о компьютерных технологиях, кулинарии, интересных местах города.

- У вас есть специальная служба, которая отвечает за контент?

- Совершенно верно. Каждый день на мониторах пассажирам демонстрируются более ста роликов, которые к тому же ежедневно обновляются. Загрузка утренних новостей происходит в районе 4-5 часов.

- Кто ваши клиенты? Кому сегодня интересна транзитная реклама?

- Согласно проведенным исследованиям, примерно две трети нашей аудитории – это люди со средним уровнем дохода и выше. В основном это служащие, рабочие, сотрудники бюджетных организаций. Соответственно, наши рекламодатели – те, кому интересна эта аудитория.

- На мониторах показывается только беззвучная картинка, и это, наверное, накладывает определенную специфику на вашу работу. По каким критериям вы отбираете контент, который не раздражает людей, а наоборот, привлекает их внимание?

- Созданием видеороликов для информационного канала занимаются штатные специалисты. Их работа действительно заточена под особенности рекламного носителя и требования пассажиров.

- И вам наверняка порой приходится объяснять рекламодателям, что желаемое ими может не соответствовать результату?

- Такие ситуации бывают во всех направлениях рекламы.

- Есть множество исследований на тему исчезновения в России среднего класса, трудностей малого и среднего бизнеса. Тем не менее, судя по замерам рекламного рынка, небольшой рост все равно есть. «Падает» реклама в газетах и на радио, чуть-чуть «растет» телевидение, и гигантски – интернет. «Наружка» тоже в плюсе. Как вы это прокомментируете?

- Для малого и среднего бизнеса нужно подобрать эффективные инструменты. К примеру, благодаря услуге геотаргетинга мы можем очертить зону показа ролика. Информация о торговом центре или бутике будет выводиться в районе их расположения.

- Есть креативные подходы к рекламе, когда задействуются известные актеры, крутые съемки, и все выглядит дорого. И другой подход: чем проще и конкретнее ценовое предложение, тем лучше. Какой подход чаще применяется для рекламы на транспорте?

- В рамках информационного сообщения должно быть основное конкретное предложение и яркий притягательный образ.

- Глава города Владимир Панов считает, что Нижнему Новгороду нужен единый дизайн-код, в соответствии с которым вывески, в том числе рекламные, будут отвечать определенным стандартам. Вы поддерживаете позицию мэра?

- Безусловно. Более того, мы сами идем в этом направлении. В любом автобусе информационная установка всегда расположена в стандартном месте, имеет стандартную форму и цвета, а также транслирует стандартную и понятную информацию. Я считаю, что нужно вытеснить практику заклейки стекол стикерами – это крайне неудобно для пассажиров, особенно в темное время суток. Определенная стандартизация рекламы в транспорте уже ведется, и, кроме того, наш носитель можно считать частью «умного» города: в Нижнем Новгороде создаются «умные» остановки с информацией о времени прибытия транспорта, а внутри этого транспорта пассажир получает данные на основе GPS-навигации, и все это перекликается.

- Ваш формат активно используется во всем мире, но в Нижнем Новгороде появился относительно недавно. Как реагируют сами жители на работу ваших мониторов?

- По данным опросов, которые проводили экспертные компании, 87% граждан такой формат нравится, и они считают работу информационных установок полезной. Более того, с момента, когда появилось аудио- и видеооповещение об остановках, мы регулярно получаем много положительных отзывов от людей с ограниченными возможностями, которым стало легче ориентироваться во время поездок по городу.