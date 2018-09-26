Нижегородцы высказались против запрета парковок на Ильинской

СЕГОДНЯ 10:55 2018-09-26T11:04:27+03:00

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В середине сентября первый заместитель генерального директора МП «Нижегородэлектротранс» Владимир Котов на заседании профильной комиссии городской думы 17 сентября предложил полностью запретить парковки на улице Ильинской. По его мнению, именно припаркованные машины являются причиной постоянных пробок на этой улице.

- Улучшения ситуации можно добиться, если вести целенаправленную городскую политику в данном направлении. Сейчас единственный вариант — запретить парковку, - считает Владимир Котов. - Это уже работает в других городах. В частности, в Перми на улице Ленина, имеющей такую же ширину, как наша Ильинка, трамвайная линия обособлена и парковка запрещена полностью.

По мнению, первого зама гендиректора МП «Нижегородэлектротранс», запрет не коснется местных жителей, так так, по его мнению, паркуются на Ильинке в основном работники находящихся там офисов и студенты ННГАСУ.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» провела опрос среди читателей. И выяснилось, что нижегородцы против введения запрета на парковки. Абсолютное большинство голосов было отдано за вариант «Нет, сначала нужно сделать специальные парковочные места, а потом запрещать парковку на Ильинке». Так считают 56,86 процентов проголосовавших. А 19,61 процент вообще считают, что припаркованные автомобили не мешают движению.

За частичный запрет высказались 9,8 процентов. Это те, кто выбрал вариант «Да, но частично. Например, только с одной стороны улицы или ограничить по времени». А вот согласны с первым заместителем генерального директора МП «Нижегородэлектротранс» Владимиром Котовым оказались лишь 13,73 процента.