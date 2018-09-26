2018-09-25T20:49:55+03:00
Общество

«Экспертный совет должен возглавить работу по корректировке стратегии социально-экономического развития Дзержинска», - заместитель Главы Администрации Павел Воронин

25 сентября эксперты обсудили на своем заседании предложения по развитию Дзержинска
Эльвира ОСИПОВА
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25 сентября эксперты обсудили на своем заседании предложения по развитию города, выработанные в ходе двух сессий по обсуждению стратегии развития Нижегородской области.

Экспертный совет по социально-экономическому развитию Дзержинска при Администрации города инициировал процесс внесения изменений в стратегию развития города, принятую в 2015 г. Эксперты сошлись во мнении, что действующий документ нуждается в существенной корректировке в связи с принятием нового областного документа. Кроме того, действующая стратегия Дзержинска не предусматривает проведения мероприятий по развитию элементов цифровой экономики, которые в обозримой перспективе, по мнению экспертов, будут являться драйверами роста экономики и социальной сферы муниципальных образований.

Куратор работы экспертного совета, заместитель Главы Администрации Дзержинска Павел Воронин подчеркнул, что экспертный совет, в который входят специалисты высокого уровня, должен возглавить работу по корректировке стратегии социально-экономического развития города.

Председатель экспертного совета, директор Центра стратегических инициатив Дзержинского филиала РАНХиГС Александр Егоров выделил факторы жизнеспособности стратегии социально-экономического развития Дзержинска. Одним из них является тесная увязка городской стратегии с направлениями развития области, что требует пересмотра содержательной части стратегии Дзержинска. Важным моментом выступает финансовая обеспеченность стратегических направлений развития, диктующая необходимость концентрации внимания на процессе формирования городского бюджета, а также его последующего надлежащего исполнения.

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