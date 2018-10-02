СЕГОДНЯ 18:20 2018-10-02T18:39:07+03:00

В сквере имени Грабина в Нижнем Новгороде строители копают прямо по корням деревьев. Фото:Politbook Фото: СОЦСЕТИ

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В Нижнем Новгороде активно проходит кампания по благоустройству. В том числе приводят в порядок сквер в Московском районе, который только этой весной получил свое название и стал сквером имени Грабина. Сегодня глава Нижнего Новгорода Владимир Панов вместе с нижегородскими экологами приехал посмотреть, как идут работы. И увидел удручающую картину.

В сквер заехали экскаваторы, и принялись «облагораживать» территорию, превратив его местами в грязное месиво.

В сквере имени Грабина в Нижнем Новгороде строители копают прямо по корням деревьев. Фото:Politbook

- Это стандартная беда для Нижнего Новгорода, - рассказал «Комсомолке» руководитель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов после проверки объекта. - Беда в том, что благоустройством занимаются строители, которые не умеют делать аккуратно. У нас в городе работает несколько подрядчиков, и всех их приходится учить, что они не на стройплощадке, а на объекте благоустройства .

По словам Асхата Каюмова, во время работ по прокладыванию проводки, рабочие выкопали канал прямо по корням деревьев.

- Повреждены корни крепкой здоровой голубой ели и нескольких лип, - сетует Асхат Каюмов. – В зиму они уйдут с поврежденными корнями и весной начнут чахнуть.

В сквере имени Грабина в Нижнем Новгороде строители копают прямо по корням деревьев. Фото:Politbook

Увидев это, экологи сделали свои выводы – в будущем необходимо прописывать каков отступ должен быть не только при строительстве дорожек, но и при прокладке коммуникаций.

Однако некоторые недочеты строительная компания в силах устранить уже сегодня. Во время работы экскаватора было поломано много веток. И теперь строительной организации предстоит провести вылечить их. Центр «Дронт» готов предоставить специалиста, который проведет мастер-класс. Ну а дальше подрядная организация, занимающаяся благоустройством должна будет действовать самостоятельно.

Напомним, благоустройством сквера имени героя Грабина занимается компания «Каштан» из Нововоронежа. На все работы должно быть потрачено 27,7 миллиона рублей. На эти деньги подрядчик должен благоустроить не только этот сквер, но и сквер около роддома № 5 в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода».

Все работы должны быть завершены 30 октября.