2018-10-02T18:48:48+03:00
Общество

Один из жителей полуразрушенного дома в Нижнем Новгороде отказывается переезжать

Администрация Ленинского района пытаются убедить жителей покинуть полуразрушенный дом
Юлия ДАНЧЕНКО
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Один из жителей рухнувшего дома в Нижнем Новгороде отказывается переезжатьОдин из жителей рухнувшего дома в Нижнем Новгороде отказывается переезжатьФото: СОЦСЕТИ
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В рухнувшем доме № 3 на улице Грекова до сих пор остается один из жителей, который не хочет съезжать из своей квартиры.

- Фактически в доме проживают только две семьи, - рассказали в администрации Ленинского района. - Одна семья дала согласие на заселение в жилое помещение муниципального маневренного жилищного фонда, для временного проживания. Одной семье жилое помещение подбирается.

Одна семья – это один человек, который ни в какую не хочет покидать свою квартиру. По закону, собственника жилья насильно выселить нельзя, а значит, что он может оставаться в разваливающемся доме так долго, как ему захочется.

При этом там нет ни воды, ни газа. Правда, отопление и электричество все еще работает.

Остальные жильцы, которые тоже долгое время не соглашались съезжать, все-таки приняли решение и переехали в маневренный фонд. И теперь там будут ждать решения суда о выплате компенсации.

- После выплаты компенсации, они должны будут купить квартиру и переехать, - объяснили в администрации Ленинского района. – Никаких временных ограничений в этом случае не установлено, ведь купить квартиру не так просто. Так что, конечно же, никого выгонять на улицу мы не будем.

Напомним, 28 сентября у аварийного дома №3 на улице Грекова в Ленинском районе обрушилась часть дома. Произошло это из-за подтопления фундамента.

- Часть стены повредила трубу горячего водоснабжения и началось подтопление фундамента, - пояснили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в городском управлении по делам ГОЧС.

Аварийным дом 1950-го года постройки признан еще в 2014 году. Администрация Ленинского района пыталась расселить всех жильцов. Те, кто жил в квартирах по социальному найму, переехали, а те, кто является собственниками, съезжать не хотели – их не устраивал размер денежной компенсации, которую предложила администрация Нижнего Новгорода. Теперь же оставаться в полуразрушенном доме просто опасно.

Как только все жильцы будут выселены, старый дом снесут.

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