Главное за сутки 25 сентября: электричка до «Окского берега», новый способ диагностики рака и возобновление поисков 16-летней Александры Кузнецовой

СЕГОДНЯ 18:30 2018-09-25T18:42:09+03:00

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Тепло досрочно пришло в 149 детсадов и школ Нижнего Новгорода

Внезапно пришедшее похолодание в Нижнем Новгороде вынуждает объекты социальной сферы просить ресурсоснабжающие компании давать тепло до официального старта отопительного сезона. Так, по информации пресс-службы АО «Теплоэнерго», досрочно теплоноситель подан в 149 детсадов и школ города (подробнее).

Тело нижегородского вора «в законе» Вовы Вагона привезут в Нижний Новгород 26 сентября

Тело Владимира Вагина, нижегородского вора «в законе», которого нашли повешенным в собственной камере пермской колонии, доставят на родину — в Нижний Новгород. Покойного привезут ночью, 26 сентября. Напомним, весть о кончине Владимира Вагина, известного в криминальных кругах как Вова Вагон, распространилась 21 сентября. 54-летнего вора «в законе» нашли повешенным в собственной камере в ЕПКТ ИК-10 поселка Всесвятская Пермского края (подробнее).

С 15 октября до ЖК «Окский берег» можно будет добраться на электричке

До жилого комплекса "Окский берег" пустят круглогодичную электричку. Добираться с комфортом до своего жилища нижегородцы смогут начиная с 15 октября. Первое время поезда будут останавливаться на станции Кудьма (это ближайшая ж/д станция к ЖК). Но в дальнейшем "Окский берег" обзаведется собственной пассажирской платформой. Она появится напротив существующего 17-го квартала Экограда (подробнее).

Нижегородские медики предложили новый способ диагностики рака головного мозга

Ученые Приволжского исследовательского медицинского университета предложили новый способ диагностики рака головного мозга, сообщает пресс-служба вуза. Проанализировав соотношения макро- и микроэлементов в доброкачественных и злокачественных опухолях головного мозга, а также крови пациентов с подтвержденными диагнозами, нижегородские медики обнаружили связь между элементным составом тканей и характером опухоли (подробнее).

Сотрудники еще одного нижегородского реабилитационного центра для наркоманов пойдут под суд

Сразу несколько нижегородских реабилитационных центров для наркоманов и алкоголиков в прошлом году оказались в центре внимания правоохранителей. Сначала 9 июля 2017 года в поселке Ройка Кстовского района омоновцы освободили 60 человек, которые якобы силой удерживались там сотрудниками центра, а спустя три дня аналогичная история повторилась в деревне Дуденево Богородского района – там правоохранители обнаружили 37 «пациентов». Расследование этой истории продолжалось целый год и вот, наконец, дело дошло до суда (подробнее).

Неизвестная история: как на самом деле звали героев, освободивших Минск в 1944 году

О Великой Отечественной войне сказано уже много и, казалось бы, имена всех героев давно известны. Но не так давно нижегородские поисковики сделали сенсационное открытие – оказывается, первый красноармеец, который ворвался в оккупированный немцами Минск, стал горьковчанин Виктор Максимов. «Комсомолка» разыскала человека, который сделал это открытие (подробнее).

Нижегородская полиция разыскивает 16-летнюю Александру Кузнецову

ГУ МВД России по Нижегородской области впервые разослало ориентировку на 16-летнюю Александру Кузнецову, которая пропала около 13:00 13 августа. В полицию обратился отец девочки Андрей. Он рассказал, что она ушла из дома по улице Автомеханической на Автозаводе и не вернулась. При этом Александра оставила флешку с видеобращением, в котором дала понять, что ушла из дома из-за постоянных конфликтов с родителями (подробнее).