2018-09-25T18:04:14+03:00
Общество

Сергей Злобин опроверг информацию о сокращении числа учащихся в школе №103

Свою позицию мэрия и облправительство озвучат в суде
Анастасия НАЗАРОВА
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Родители переживают, что им придется переводить своих детей в другие школыРодители переживают, что им придется переводить своих детей в другие школы
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Нижегородцы бьют тревогу: в школе №103 Нижнего Новгорода собираются сокращать число учащихся и переводить детей в другие образовательные учреждения. Чтобы успокоить родителей школьников, ситуацию прокомментировал министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин.

Он рассказал, что по инициативе министерства прошло совещание, участие в котором принял Роспотребнадзор, прокуратура и мэрия. И вот какие решения были приняты по итогам встречи. Во-первых, ребята продолжать обучение в школе №103 по тем образовательным программам, по которым они обучаются сейчас.

- Это их конституционное право, и оно будет сохранено и защищено, - заявил Злобин.

Во-вторых, администрация займется строительством новой школы в Верхних Печерах на 1,5 тысячи мест, а правительство Нижегородской области поможет ей материально (прософинансирует разработку проектной документации для строительства объекта). На возведение школы понадобится примерно 1,2 млрд рублей. Работы запланированы на 2020-2021 годы.

Министр также отметил, что консолидированная позиция мэрии и правительства «в полной мере обеспечить возможность обучающимся для прохождения общеобразовательных программ, будет заявлена в суде».

Напомним, в августе 2018 года Нижегородский районный суд удовлетворил иск Роспотребнадзора по Нижегородской области к школе №103, требующего устранить нарушение санитарного законодательства, связанные с переполненностью учебного заведения. Нижегородская мэрия и образовательное учреждение подали апелляционную жалобу на судебное решение.

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