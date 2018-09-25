Сотрудники еще одного нижегородского реабилитационного центра для наркоманов пойдут под суд

СЕГОДНЯ 16:04 2018-09-25T16:08:25+03:00

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Сразу несколько нижегородских реабилитационных центров для наркоманов и алкоголиков в прошлом году оказались в центре внимания правоохранителей. Сначала 9 июля 2017 года в поселке Ройка Кстовского района омоновцы освободили 60 человек, которые якобы силой удерживались там сотрудниками центра, а спустя три дня аналогичная история повторилась в деревне Дуденево Богородского района – там правоохранители обнаружили 37 «пациентов». Расследование этой истории продолжалось целый год и вот, наконец, дело дошло до суда

- По версии следствия, в апреле 2015 года 35-летний местный житель, ранее лечившийся от наркомании, создал преступную группу. Они похищали людей, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, а затем незаконно удерживали их на обособленной территории, - говорится в сообщении СУ СКР по Нижегородской области. – При этом они получали ежемесячные выплаты о родственников похищенных под предлогом их излечения от наркомании.

По данным следствия, в общей сложности в преступную группу входило пять человек. Все они либо ранее лечились от наркомании либо находились в процессе реабилитации.

В прошлом году журналист "Комсомольской правды" выезжал в один из таких реабилитационных центров.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Чтобы создать видимость законности, группой было создано общество с ограниченной ответственностью и арендован жилой дом в деревне Дуденево. Одним из видов его разрешенной деятельности была социальная адаптация, - говорится в сообщении СУ СКР по Нижегородской области. – Всего с декабря 2016 по июль 2017 года обвиняемыми было похищено восемь граждан в возрасте от 46 до 23 лет. С родственников потерпевших обвиняемыми было получено около 300 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела один из обвиняемых полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Еще двое признали вину частично, остальные вину отрицают. Сейчас все обвиняемые заключены под стражу, за исключением самого организатора преступной группы. Ему удалось скрыться от следственных органов, и сейчас он объявлен в розыск. В настоящее время дело передано в суд.

Между тем, в прошлом году журналист «Комсомольской правды» выезжал на место происшествия в Дуденево. Однако никаких признаков того, что людей там удерживали силой, обнаружить тогда не удалось. Единственными признаками воздействия – и то не физического, а морального – были развешанные повсюду плакаты: «Самое важное – это навести порядок в душе» и «Если Бог тебя хочет сделать счастливым, то он ведет тебя самой трудной дорогой, потому что легких путей к счастью не бывает». Жители деревни, живущие по соседству, даже не догадывались, что у них под боком находится реабилитационный центр.