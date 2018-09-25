2018-09-25T14:27:50+03:00
Общество

Нижегородские медики предложили новый способ диагностики рака головного мозга

Обнаружена связь между элементным составом тканей и характером опухоли
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородские медики предложили новый способ диагностики рака головного мозгаНижегородские медики предложили новый способ диагностики рака головного мозгаФото: Андрей КАРА
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Ученые Приволжского исследовательского медицинского университета предложили новый способ диагностики рака головного мозга, сообщает пресс-служба вуза.

Проанализировав соотношения макро- и микроэлементов в доброкачественных и злокачественных опухолях головного мозга, а также крови пациентов с подтвержденными диагнозами, нижегородские медики обнаружили связь между элементным составом тканей и характером опухоли.

- Около 40 процентов всех опухолей головного мозга являются доброкачественными, однако сегодня данные о злокачественности опухоли появляются только после анализа биопсийного или послеоперационного материала. Мы установили специфичный уровень микроэлементов для новообразования головного мозга. Полученные данные позволяют провести диагностику опухоли мозга без операции и инвазивных вмешательств, - уточнили ученые.

Добавим, что исследования проводились научными коллективами кафедры биохимии имени Городисской ПИМУ, группы микронейрохирургии Института травматологии ПИМУ и лаборатории аналитической химии высокочистых веществ Института химии высокочистых веществ имени Девятых РАН.

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