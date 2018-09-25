2018-09-25T14:17:05+03:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде эвакуировали посетителей ТРЦ "Небо"

"Комсомольская правда" выяснила, из-за чего сработала система оповещения
Анастасия НАЗАРОВА
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Посетители быстро выбежали на улицуПосетители быстро выбежали на улицуФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Торгово-развлекательный центр "Небо" в Нижнем Новгороде эвакуировали 25 сентября. Пожарная сигнализация прозвучала примерно в 13:45. Об этом "Комсомольской правде - Нижний Новгород" сообщили очевидцы.

- Мы были в кинотеатре, когда это случилось. Купили билеты на ближайший сеанс, а секунд через двадцать по громкоговорителю посетителей ТРЦ попросили пройти к эвакуационным выходам, - рассказал Роман К..

По словам молодого человека, все очень оперативно вышли на улицу. Около "Неба" собралась огромная толпа. И буквально сразу появились сотрудники центра, которые, пользуясь, громкоговорителями, попросили всех перейти на другую сторону дороги. К тому моменту машины уезжали с подземной парковки.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области "Комсомолке" сообщили, что это не учебная тревога.

- Там прорвало трубу, в связи с чем пошла вода и произошло короткое замыкание. Соответственно сработала система оповещения, - пояснили в МЧС. - Специалисты нашего подразделения на место не выезжали, поскольку возгорания не было.

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