Отопительный сезон в Нижнем Новгороде стартует с 26 сентября

СЕГОДНЯ 13:37 2018-09-25T13:42:41+03:00

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Нижегородцев ждет потепление, правда пока в виде горячих батарей и то не во всех жилых домах сразу. Мэр Владимир Панов принял решение о старте нового отопительного сезона с 26 сентября и издал соответствующее постановление.

Сначала, как обычно, тепло пойдет по трубам детских садов, школ и больниц, а затем и до многоквартирных домов доберется. А вот общественные здания и промышленные предприятия получат теплоноситель в последнюю очередь.

По информации профильного департамента, на заполнение труб горячей водой уйдет от нескольких дней до двух недель. Главы районов будут ежедневно отчитываться перед городским департаментом жилья и инженерной инфраструктуры о ходе работ.

Кстати, по данным АО "Теплоэнерго", до официального старта отопительного сезона теплоноситель подан в 149 детских садов и школ приволжской столицы (при том, что к сетям компании подключено 405 детсадов и школ). Напомним, что досрочный пуск тепла в такие объекты осуществляется на основании заявок руководителей при условии готовности потребительских систем к приему теплоносителя.

- Теплоэнерго готово осуществлять подачу теплоносителя в медицинские, лечебные учреждения, жилые дома и прочие организации до официального начала отопительного сезона по соответствующим заявкам руководителей предприятий и организаций, управляющих компаний, ТСЖ, - прокомментировал генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

А для удобства своих потребителей ресурсоснабжающая компания ввела опцию, когда посмотреть готовность своего жилого дома к отопительному сезону можно в режиме онлайн - на сайте компании http:/www.teploenergo-nn.ru/. Для этого в специальном поле на главной странице нужно ввести улицу и номер дома.

Ранее сообщалось, что теплоснабжающие организации провели испытания 2,8 тысячи подведомственных сетей на прочность и плотность.

- Из 250 котельных профилактический ремонт проведен на 248 котельных (99%), завершен ремонт всех 164 центральных тепловых пунктов, - рассказал директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павел Марков. - Объем замены тепловых сетей (включая капитальный и текущий ремонты) составил 48 километров, что было предусмотрено планом.

Вероятно, тепла в домах 26 сентября дождутся не только жители областного центра, но и муниципальных районов и городских округов Нижегородской области. По крайней мере региональное министерство энергетики и ЖКХ направило их главам рекомендательное письмо о начале отопительного сезона со среды, 26 сентября.

Согласно правилам предоставления коммунальных услуг, отопительный период должен начинаться не позднее шестого дня после окончания пятидневного периода, когда среднесуточная температура воздуха не превышает восьми градусов выше нуля.

Региональное министерство обращает внимание глав районов и городов на то, что на шестой день после установления прописанного в законодательстве теплового режима все здания, оснащенные центральным теплоснабжением, должны быть обеспечены теплом.

- В связи с резким похолоданием, которое ожидается в среду, мы рекомендуем начинать плавный пуск тепла в школы, детские сады, больницы и жилые дома уже с 26 сентября, - заявил глава профильного министерства Андрей Чертков.

СПРАВКА

В соответствии с действующими нормами начало отопительного периода устанавливается, если среднесуточная температура наружного воздуха в течение 5 суток подряд держится ниже +8 градусов по Цельсию. Отопительный период должен начинаться со дня, следующего за последним днем указанного периода. В первую очередь к теплу будут подключаться объекты социальной сферы: детские сады, школы и медицинские учреждения.