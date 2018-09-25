С 15 октября до ЖК "Окский берег" можно будет добраться на электричке

СЕГОДНЯ 12:14 2018-09-25T12:30:34+03:00

Уже в декабре количество поездов увеличится вдвое - их станет шесть Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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До жилого комплекса "Окский берег" пустят круглогодичную электричку. Добираться с комфортом до своего жилища нижегородцы смогут, начиная с 15 октября. Об этом сообщается на сайте АО "ВВППК".

Первое время поезда будут останавливаться на станции Кудьма (это ближайшая ж/д станция к ЖК). Но в дальнейшем "Окский берег" обзаведется собственной пассажирской платформой. Она появится напротив существующего 17-го квартала Экограда.

Рядом с жилым комплексом будут останавливаться три электропоезда, обеспечивающие трудовую миграцию населения из Экограда в нагорную часть Нижнего Новгорода (прибытие на платформу «Проспект Гагарина» в 7:49 и отправлением обратно в 17:25 и 18:53).

Уже в декабре количество поездов увеличится вдвое - их станет шесть! У горожан появится возможность быстро и без пробок добраться также на Автозавод и в Канавино.

Удобнее станет и расписание - прибытие на проспект Гагарина в 7:27, отправление обратно в 17:35 и 18:40, время в пути от Окского берега - всего 34 минуты. На Московский вокзал прибытие в 7:52, отправление в 17:10, время в пути от Окского берега - всего 45 минут. До станции Петряевка (Автозавод) время в пути составит и того меньше - 25 минут.

Проезд на участках от Московского вокзала до Петряевки и от проспекта Гагарина до Петряевки будет равняться стоимости проезда городским пассажирским транспортом. Оформить проездные можно во всех источниках продаж в любой пригородной железнодорожной кассе АО "ВВППК", непосредственно в электричке, в терминалах самообслуживания на Московском вокзале и в мобильном приложении "Пригород".

Ранее сообщалось, что стоимость проезда в общественном транспорте на Бору подорожает с 1 октября. Теперь билет будет стоить 25 рублей.

Напомним также, что в Нижнем Новгороде рабочие приступили к строительно-монтажным работам на улице Литвинова. В связи с этим с 4:00 25 сентября до 23:00 7 октября меняется схема движения общественного транспорта. Ознакомиться с подробной схемой можно здесь.