Тепло досрочно пришло в 149 детсадов и школ Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 10:23 2018-09-25T10:25:18+03:00

Уже к теплу подключены более 400 детсадов и школ города. Фото: пресс-служба Теплоэнерго

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Внезапно пришедшее похолодание в Нижнем Новгороде вынуждает объекты социальной сферы просить ресурсоснабжающие компании давать тепло до официального старта отопительного сезона. Так, по информации пресс-службы АО "Теплоэнерго", досрочно теплоноситель подан в 149 детсадов и школ города.

Напомним, по поручению мэра Владимир Панова, Теплоэнерго начало подачу тепла в детсады и школы до официального старта отопительного периода. Пуск тепла в социальных учреждения осуществляется на основании заявок руководителей при условии готовности потребительских систем к приему теплоносителя. На 25 сентября к сетям компании подключено 405 детских садов и школ.

- Теплоэнерго готово осуществлять подачу теплоносителя в медицинские, лечебные учреждения, жилые дома и прочие организации до официального начала отопительного сезона по соответствующим заявкам руководителей предприятий и организаций, управляющих компаний, ТСЖ, - уточнил гендиректор Теплоэнерго Илья Халтурин.

Готовность своего жилого дома к отопительному сезону потребители могут посмотреть на сайте компании. Для этого в специальном поле на главной странице нужно ввести улицу и номер дома.

СПРАВКА

В соответствии с действующими нормами начало отопительного периода устанавливается, если среднесуточная температура наружного воздуха в течение 5 суток подряд держится ниже +8 градусов по Цельсию. Отопительный период должен начинаться со дня, следующего за последним днем указанного периода. В первую очередь к теплу будут подключаться объекты социальной сферы: детские сады, школы и медицинские учреждения.