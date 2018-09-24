Сормовская лирическая: закроют ли Сормовский парк в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-24T15:38:03+03:00

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Отдых по-семейному

Проблема с парками в Нижнем Новгороде существует давно. В городе их мало, а те, что есть, зачастую неухожены или заставлены кафе и аттракционами так, что деревьев в них почти не осталось. И единственный парк, где можно не только на каруселях покататься, но и посидеть в тишине и подышать чистейшим воздухом, - это Сормовский. Отдыхать туда приезжают нижегородцы со всего города. Но в начале сентября появилась информация о том, что администрация Нижнего Новгорода собирается расторгнуть договор с арендаторами ООО «Сормовский парк», которые занимаются его благоустройством уже девять лет.

- Там великолепный сосновый лес, обалденный воздух, все всегда чисто, облагорожено, нет никакой алкашни, - рассказала «Комсомолке» местная жительница Алина Романова.

- Сормовский парк на сегодняшний день лучший в Нижнем Новгороде - здесь и развлечения на любой вкус, и в лесу можно погулять, и перекусить нормально, - говорит Андрей Переверзев. - Если раньше здесь все было заставлено вонючими кафешками, то сейчас это приятное место для отдыха.

Таким парк стал несколько лет назад, когда перешел под руководство ООО «Сормовский парк».

- Мы сразу занялись развитием инфраструктуры: получили дополнительные мощности, провели водоснабжение, сделали водоотведение, построили пять отапливаемых туалетов с горячей водой и вентиляцией. А в туалете возле зоопарка «Мадагаскар» есть даже комната матери и ребенка, - рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» генеральный директор ООО «Сормовский парк» Владимир Планкин. - Также сразу же сделали дорожки и освещение в парке.

До прихода управляющей компании в парке площадью 86 гектаров было всего 16 фонарей. А в качестве развлечения существовало 32 сомнительные забегаловки. И все.

Теперь же здесь самый большой в Нижнем Новгороде парк аттракционов, рассчитанных не только на детей, но и на взрослых. При этом в парке есть целый штат сотрудников, который следит за их техническим состоянием, а также за своевременным получением всех разрешений на эксплуатацию.

Фото предоставлено ООО «Сормовский парк».

- Парк условно можно поделить на несколько площадок: детскую, детско-семейную и экстремальную, - объяснил Владимир Планкин. - Нам хотелось, чтобы нижегородцы и гости города, которые пришли в наш парк, могли запланировать отдых на целый день, чтобы здесь было интересно людям всех возрастов.

Позже появился в Сормовском парке и свой зоопарк «Мадагаскар». Цены здесь невысокие - всего 150 - 200 рублей, причем дети до семи лет проходят бесплатно.

- Поход в зоопарк не должен быть обременительным для семейного бюджета, - уверен Владимир Планкин. - У детей часто появляются любимцы, которых им хочется проведать. Именно поэтому мы не поднимаем цены. В год только в зоопарк «Мадагаскар» приходит сто тысяч человек.

Есть в Сормовском парке и единственный в городе парк динозавров - Динолэнд, где можно увидеть 32 фигуры динозавров в натуральную величину. При их создании использовались результаты палеонтологических исследований, поэтому выглядят они очень реалистично. Все ящеры могут двигаться и издавать звуки.

Но абсолютным хитом этого сезона стал аквапарк «Карибы». Водные горки здесь существовали и раньше. Но в этом году ООО «Сормовский парк» построило здесь большой бассейн для взрослых и маленький для детей. Все они оборудованы современными фильтрами и приборами для обогрева воды. Также были установлены шезлонги, зонтики от солнца, спортивные площадки, где можно поиграть в волейбол и пляжный футбол. Не забыла управляющая компания и о небольших точках общепита, где можно купить небольшой перекус и воду.

- Аквапарк просто чудесный! - восторгалась нижегородка Елена Плаксина. - Мы раз десять, наверное, туда ходили вместе с детьми. Катались не только дети, но и мы с мужем. Получили огромное удовольствие!

Спорт в массы

ООО «Сормовский парк» уделяет внимание не только аттракционам, но старается побудить нижегородцев заниматься спортом. В парке есть спортивные площадки и каток с искусственным льдом, где можно кататься круглый год. Более того, управляющая компания организовала там спортивные секции по фигурному катанию и хоккею.

Кроме того, в Сормовском парке на постоянной основе проходят занятия по скандинавской ходьбе с инструктором.

- Мы даже устраиваем небольшие корпоративы для них, - улыбается Владимир Планкин.

Для тех, кто любит заниматься спортом в одиночестве или в своей компании, в парке открыт пункт проката, где можно взять лыжи, ролики, велосипеды. Также здесь есть теплое помещение, где можно переодеться и выпить горячего чая, что особенно приятно после катания на лыжах.

- В Сормово всегда была проблема со спортивными секциями, - говорит Владимир Планкин. - А нам бы хотелось, чтобы нижегородцы больше занимались спортом.

Когда пункты проката только открылись, посетители парка почти не интересовались спортинвентарем. Однако за несколько лет ООО «Сормовский парк» смог заинтересовать нижегородцев, и каждый год количество тех, кто приходит в парк заниматься спортом, возрастает на 30 процентов.

Безопасность прежде всего

Особое внимание ООО «Сормовский парк» уделяет безопасности. В 2009 году каждый месяц здесь происходило до 40 различных преступлений. Сейчас в парке очень спокойно, и за месяц порой не бывает ни одного правонарушения.

Для того чтобы достичь такого результата, была проведена огромная работа. Во-первых, в парке не осталось мелких кафешек, где постоянно происходили пьяные драки. Во-вторых, в парке есть собственная охрана, которая постоянно следит за порядком. В-третьих, по всему парку установлено 58 видеокамер, не считая камер, установленных в рамках проекта «Безопасный город». И, в-четвертых, ООО «Сормовский парк» тесно сотрудничает с отделом полиции Сормовского района.

Закроют ли парк?

Многие нижегородцы уже привыкли к красивому ухоженному парку, а потому новости о том, что администрация Нижнего Новгорода собирается расторгнуть договор с ООО «Сормовский парк», весьма встревожила поклонников парка. Ведь если управляющая компания уйдет, вместе с ней из парка исчезнут все аттракционы, Динолэнд, аквапарк, каток и все секции, детские и спортивные площадки, освещение и даже теплые туалеты. Сормовский парк вновь вернется в 2009 год с высокой преступностью и многочисленными кафешками.

- Нас часто ругают, что мы застроили парк коммерческой деятельностью, - с грустью говорит Владимир Планкин. - Согласно федеральному закону, коммерческую деятельность можно вести на 30 процентах территории. У нас коммерческая деятельность занимает менее 20 процентов. С ее помощью мы зарабатываем деньги на благоустройство и развитие парка. Если у нас не будет денег, то парк превратится в неухоженные трущобы.

На эти же деньги ООО «Сормовский парк» ежегодно высаживает деревья. За все время работы управляющей компанией было посажено более тысячи деревьев ценных пород. В этом году - 70 кедров и 15 лип.

Все это Владимир Планкин пытается объяснить недовольным нижегородцам, а также администрации города. И, похоже, диалог удалось наладить.

- Сейчас речь не идет о расторжении договора, - заверил «Комсомолку» Владимир Планкин. - Мы находимся в конструктивном диалоге с администрацией Нижнего Новгорода.

В городской администрации «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» подтвердили, что о расторжении договора с ООО «Сормовский парк» речи не идет.

- На данный момент ни одна из сторон не изъявила желание расторгать договор. Он продолжает действовать, - заверили КУГИиЗР.

Фото предоставлено ООО «Сормовский парк».

Взгляд в будущее

Несмотря на слухи о закрытии, ООО «Сормовский парк» вовсю готовит новые проекты.

- Мы планируем сделать центральную площадь с огромным красивым фонтаном, к которому будут вести все дорожки парка. Там же разместим сцену, чтобы можно было проводить городские мероприятия, - с азартом рассказывает Владимир Планкин.

В следующем году будет расширяться и аквапарк «Карибы», так как в этом году не хватало места для всех желающих. Там появится еще один большой бассейн, шезлонги. В планах и создание специальной огороженной территории для отдыха со скамейками, цветниками, клумбами, малыми архитектурными формами.

Владимир Планкин надеется, что все это понравится посетителям, и они и дальше будут приходит в Сормовский парк отдыхать и заниматься спортом. Сегодня сюда приходит более 150 тысяч человек в год. По численности это целый маленький городок довольных нижегородцев.