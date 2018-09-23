2018-09-23T19:30:13+03:00
Спорт

"Я приехал приносить пользу": Евгений Бабурин вернулся в БК "Нижний Новгород"

Соглашение с защитником рассчитано до конца сезона
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото с сайта БК "Нижний Новгород"Фото с сайта БК "Нижний Новгород"
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В сезоне 2018/2019 31-летний защитник Евгений Бабурин будет играть за БК "Нижний Новгород", сообщается на сайте клуба. Последние два года баскетболист провел в краснодарском "Локомотиве Кубань", а перед этим почти всю карьеру - в "Нижнем Новгороде".

Как рассказал наставник черно-белых Зоран Лукич, возможный переход Евгения обсуждался за месяц до подписания контракта. Дело в том, что на позиции защитника в "НН" тренируется целая группа игроков, и главный тренер не собирался брать на это место кого-то другого.

- Мы поговорили с Сергеем Юрьевичем Пановым и пришли к общему знаменателю: нижегородец должен играть в Нижнем Новгороде, но при этом ни один игрок против своего желания "Нижний" не покинет. В итоге команда сохранилась в целости и получила качественного баскетболиста, игрока сборной и второго нижегородца в составе, - поделился Лукич.

В свою очередь Евгений Бабурин добавил, что переговоры с родным клубом шли долго, но в итоге все получилось.

- Я безумно рад возвращению в "Нижний Новгород" и готов на сто процентов доказывать, что приехал не просто посидеть дома в команде из своего родного города, а приносить пользу и добиваться результата с БК "НН", - заверил игрок.

Напомним, уроженец Нижнего Новгорода покинул одноименный клуб в июне 2016 года. Тогда вместе с ним из БК "НН" ушли Дмитрий Хвостов и Владимир Ивлев.

Годом ранее в честь защитника нижегородского баскетбольного клуба назвали хищника с Дальнего Востока.

- У Единой лиги ВТБ живой талисман появился впервые, - рассказал "Комсомольской правде" в Нижнем Новгороде» бывший в то время пресс-атташе "НН" Владимир Спивак. - Это настоящий дальневосточный леопард, он живет в заповеднике "Земля Леопарда" в Приморье, и изначально его звали Leo29M - это его идентификационный номер. Болельщикам предложили выбрать хищнику новое имя. Голосование шло в течение всего плей-офф, и в результате победил вариант "Буба".

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