2018-09-23T18:56:18+03:00
Звезды

Наталья Водянова проводит время в Грузии вместе с Ульяной Сергеенко

Подруги фотографируются на фоне природы и балуют себя пончиками [фото]
Поделиться:
В ожидании пончиковВ ожидании пончиковФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Буквально через пару дней после открытия в Нижнем Новгороде инклюзивного детского парка супермодель Наталья Водянова отправилась в путешествие по солнечной Грузии.

natasupernovanatasupernova
И пусть все подождёт #holidaytime
39467 отметок «Нравится»419 комментариевInstagram

На своей странице в Инстаграме знаменитость выкладывает один снимок за другим, на которых она вместе с крестной матерью своих детей - дизайнером Ульяной Сергеенко.

Кажется, подруги уже побывали в Боржоми и Тбилиси. И, судя по всему, вместе им очень даже весело! Это видно по фотографии, где у Натальи Водяновой видны лишь задранные ноги.

natasupernovanatasupernova
Sparkling water, anyone? Yes, please!!! #нутипа #fendicampaign by @ulyanasergeenko #georgia @rooms.hotel Кому газированной? #нутипа #фенди #хорошаякомпания #ульяна #грузия @rooms.hotel
21211 отметок «Нравится»143 комментариевInstagram

А еще топ-модель и известный дизайнер балуют себя пончиками…

… и выгуливают наряды, созданные Сергеенко.

natasupernovanatasupernova
We ain t no saints, Laurent both in @ulyana_sergeenko_moscow
30681 отметок «Нравится»134 комментариевInstagram

- We ain’t no saints, Laurent (пер. "Мы не святые, Лоран"), - подписала очередной снимок супермодель.

И следом - новый пост. Наталья и Ульяна в черных платьях и с платками на голове стоят у входа в кафедральный храм Грузинской православной церкви "Светицховели" в городе Мцхета.

natasupernovanatasupernova
wedding crashers
11198 отметок «Нравится»80 комментариевInstagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Многодетная мама Наталья Водянова продемонстрировала идеальную фигуру

Снимок в сауне взбудоражили подписчиков супермодели в Инстаграм (подробности)

Доход Натальи Водяновой в 2018 году сократился на 300 тысяч долларов

Топ-модель опустилась в рейтинге Forbes с 25 на 34 место (подробности)

23-летняя сестра Натальи Водяновой хочет постричься, но боится гнева мама

Однажды родительница сказала дочке: «Ты теперь некрасивая!» (подробности)

Наталья Водянова поделилась редкой фотографией с младшим сыном

Двухлетний Роман нечасто появляется в микроблоге российской топ-модели (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Частный дом и две бани сгорели в Нижегородской области
Грозы и ливни ожидаются в Нижнем Новгороде 23-24 сентября
Дом с надворными постройками сгорел в Лукояновском районе
"Реквием" Моцарта прозвучит в Нижегородском театре оперы и балета
Сильные порывы ветра ожидаются в Нижнем Новгороде 23 сентября
В Арзамасском районе задержан мужчина, подозреваемый в даче ложных показаний
Полицейские разоблачили лжесвидетельницу в Краснобаковском районе
Нижегородская область по итогам августовских торгов сэкономила 58,6 миллиона рублей
Нижегородцы могут поучаствовать в конкурсе проектов "800 добрых дел - родному городу!"
15-летняя Карина Минеева из Нижнего Новгорода найдена
Нижний Новгород встретит международный автопробег газомоторной техники
ФК "Нижний Новгород" сыграет против "Ротора" 23 сентября
Нижегородская область занимает первое место по объемам площадей картофеля в ПФО
На территории Нижегородской области хотят создать центр ядерных технологий
В Нижнем Новгороде состоится пять матчей по женскому волейболу
Против 51-летнего водителя междугородного автобуса в Балахне возбудили уголовное дело
Против пенсионера, избившего 92-летнюю жену до смерти в Вадском районе, возбуждено уголовное дело
Обвиняемому в убийстве нижегородского журналиста Дениса Суворова продлили срок содержания под стражей
В Нижнем Новгороде пройдет первый этап «Фестиваля рекордсменов»
Нижегородские мастера народных художественных промыслов победили во всероссийском конкурсе
Говядина, морковь и лук подешевели в Нижегородской области
Сквер имени Героя Прыгунова благоустроят к концу октября 2018 года