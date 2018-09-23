Наталья Водянова проводит время в Грузии вместе с Ульяной Сергеенко

СЕГОДНЯ 18:53 2018-09-23T18:56:18+03:00

В ожидании пончиков Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Подруги фотографируются на фоне природы и балуют себя пончиками [фото]

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Буквально через пару дней после открытия в Нижнем Новгороде инклюзивного детского парка супермодель Наталья Водянова отправилась в путешествие по солнечной Грузии.

natasupernova И пусть все подождёт #holidaytime

На своей странице в Инстаграме знаменитость выкладывает один снимок за другим, на которых она вместе с крестной матерью своих детей - дизайнером Ульяной Сергеенко.

Кажется, подруги уже побывали в Боржоми и Тбилиси. И, судя по всему, вместе им очень даже весело! Это видно по фотографии, где у Натальи Водяновой видны лишь задранные ноги.

natasupernova Sparkling water, anyone? Yes, please!!! #нутипа #fendicampaign by @ulyanasergeenko #georgia @rooms.hotel Кому газированной? #нутипа #фенди #хорошаякомпания #ульяна #грузия @rooms.hotel

А еще топ-модель и известный дизайнер балуют себя пончиками…

… и выгуливают наряды, созданные Сергеенко.

natasupernova We ain t no saints, Laurent both in @ulyana_sergeenko_moscow

- We ain’t no saints, Laurent (пер. "Мы не святые, Лоран"), - подписала очередной снимок супермодель.

И следом - новый пост. Наталья и Ульяна в черных платьях и с платками на голове стоят у входа в кафедральный храм Грузинской православной церкви "Светицховели" в городе Мцхета.

natasupernova wedding crashers

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