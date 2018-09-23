Братья из Нижнего Новгорода стали участниками новой "Битвы экстрасенсов"

СЕГОДНЯ 16:50 2018-09-23T17:00:10+03:00

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Артемий и Владимир Никара из Нижнего Новгорода пытались попасть на "Битву экстрасенсов" в 2017 году, однако тогда провалили испытание "Багажник", где надо было найти спрятанного в одном из тридцати автомобилей человека. Спустя год братьям улыбнулась удача, и они стали участниками 19-го сезона шоу на телеканале ТНТ.

Братья Никара - первые участники "Битвы экстрасенсов" из Нижнего НовгородаФото: СОЦСЕТИ

Никара позиционируют себя как эзотериков, тарологов и энергетических вампиров. А помогает им в сверхъестественных делах их неродившийся брат.

- Когда наша мама была беременная, УЗИ показывало, что будет три ребенка, - рассказал Артемий.

- Но так получилось, что наш третий брат не получил физическую оболочку и остался с нами на ментальном уровне, - продолжил Владимир.

artemiy_nikara Bacstage с первого в Нижнем Новгороде эзотерического мероприятия

С первым испытанием - узнать, что скрывается за ширмой, братья справились на раз. А вот результаты второго испытания (того самого, на котором они провалились в 2017 году) вызвали у наблюдателей массу вопросов. За десять минут экстрасенсам надо было найти девушку, которую спрятали в багажнике одного из автомобилей. На поиски у братьев было десять минут. И вот когда Владимир очутился у нужной машины, наблюдатели раскрыли рты, не веря своим глазам.

- Артемий, подойти сюда, - позвал брата Владимир.

- Эта машина! - сходу выдал Артемий.

Братья были на седьмом небе от счастья, когда узнали, что оказались правы. Только вот девушка, спрятанная в машине, радости их не разделяла. Она заподозрила их в мошенничестве. Вроде как через заднее стекло хечбэка видно, есть кто в багажнике или нет.

- Уж простите, но мне кажется, что фонарик просвечивал. Когда я это заметила, сразу перевернула его вниз. Но они уже подходили к машине… - пояснила Наталья.

Тогда наблюдатели вместе с ведущим решили устроить вторую проверку для Никара. Справиться с ней им не удалось. И тем не менее общественность смилостивилась: "Пусть проходят дальше".

artemiy_nikara Братья Никара называют себя энергетическими вампирами

Но и третье испытание оставило массу вопросов. С завязанными глазами экстрасенсы должны были определить, кто находится перед ними.

- Мужчина, связанный с тяжелой атлетикой, - предположил Артемий.

- По моим ощущениям, больше энергетика женская, - заявил Владимир.

Сняв маски, братья увидели перед собой знаменитую телеведущую Дану Борисову, которая, мягко говоря, была не в восторге от работы двух братьев.

- Конечно, они блестяще работают в паре. Что один недосказал, второй тут же поддакивал. И вроде бы все сошлось. Комики, - заключила знаменитость.

Однако неоднозначное прохождение испытаний не помешало Артемию и Владимиру Никара стать участниками 19-й "Битвы экстрасенсов". Кстати, за всю многолетнюю историю существования проекта это первые участники из Нижнего Новгорода. Посмотрим, как далеко им удастся пройти.