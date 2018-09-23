2018-09-23T12:54:46+03:00
Общество

На улицах Нижнего Новгорода появилась расписная "Газель"

Фургон стал новым арт-объектом фестиваля "Место" [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Граффитисты расписали "Газель". Фото: https://vk.com/mestoprojectГраффитисты расписали "Газель". Фото: https://vk.com/mestoprojectФото: СОЦСЕТИ
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Вероятно, уличным художникам немножко надоело раскрашивать фасады домов. И они принялись за непримечательные с виду автомобили. Так, в рамках фестиваля стрит-арта "Место" в Нижнем Новгороде группа художников разрисовала... "Газель"!

В процессе... Фото: https://vk.com/mestoproject Фото: СОЦСЕТИ

В процессе... Фото: https://vk.com/mestoprojectФото: СОЦСЕТИ

- Во время фестивальной вечеринки уличные художники Михаил Wert159 (Санкт-Петербург) совместно с Максимом Реваншем (Екатеринбург) и Юлией Ванифатьевой (Москва) в своих фирменных стилях расписали автомобильный фургон, который теперь можно встретить на разных улицах города, - написали организаторы фестиваля в соцсети "Вконтакте".

Граффитисты расписали "Газель". Фото: https://vk.com/mestoproject Фото: СОЦСЕТИ

Граффитисты расписали "Газель". Фото: https://vk.com/mestoprojectФото: СОЦСЕТИ

Напомним, что в начале сентября в рамках "Места" на площади Лядова появился новый арт-объект Вани Серого и Тани Константиновой "Дом на дереве". Композиция представляет собой комнату величиной с кирпич, в которой стоит крошечный человек с метлой в руке; плащом, накинутым на футболку и короной на голове. Комната поделена на две части. Одна из них богато обставлена, а в другой находится деревянный стол, табурет и полка.

СПРАВКА

Проект "Место" организован в целях развития и поддержки уличного искусства в России. Основной задачей фестивальной программы является переосмысление городской среды и создания новых уличных арт-объектов. Кроме того, фестивальная программа включает в себя и образовательную часть. Для всех желающих мы проводим мастер-классы и лекции от знаковых представителей отечественного стрит-арта, организовываем показы тематических документальных фильмов и проводим экскурсии по уличному искусству.

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