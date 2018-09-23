2018-09-23T12:06:23+03:00
Общество

Нижегородец сфотографировал "огненную радугу" в Сен-Тропе

Необычный снимок вышел в финал международного фотографического конкурса
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородец запечатлел редкое природное явление. Фото предоставлено авторомНижегородец запечатлел редкое природное явление. Фото предоставлено автором
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Фотограф из Нижнего Новгорода Георгий Акимов стал финалистом международного конкурса фотографии погодных явлений, который проводит Королевское метеорологическое общество (Royal Meteorological Society).

Успех нижегородцу, снимающему преимущественно парусные соревнования, принесла работа под названием "Чудо" (The Miracle). На снимке, который был сделан в Сен-Тропе в июне 2016 года на регате Giraglia Rolex Cup, запечатлена так называемая "огненная радуга".

Добавим, что из 3818 поданных на конкурс в финал вышли только 30.

СПРАВКА

Округло-горизонтальная или окологоризонтальная дуга («огненная радуга») - один из видов гало, относительно редкий оптический эффект в атмосфере, выражающийся в возникновении горизонтальной радуги, локализованной на фоне легких, высоко расположенных перистых облаков.

Редкость феномена объясняется тем, что кристаллы льда в облаке должны быть ориентированы горизонтально для преломления солнечных лучей. Лучи входят через вертикальную боковую стенку плоского шестиугольного кристалла, проходят через него и выходят из нижней горизонтальной стороны. Такая схема обеспечивает спектральное разделение цветов, которые, подобно радуге, "зажигают" перистое облако.

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