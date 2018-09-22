Две фуры и три легковых автомобиля столкнулись на Борской дамбе и создали километровую пробку

СЕГОДНЯ 16:48 2018-09-22T17:01:32+03:00

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22 сентября в субботу водители встали в пробку на Борском мосту. Дорожная ситуация осложнилась тремя ДТП, случившимися после выезда из города — на Борской дамбе столкнулись пять автомобилей.

Авария произошла по направлению к поселку Толоконцево. В ней участвовали две фуры и три легковых автомобиля, которые следовали в сторону Борского района.

По предварительной информации, в момент столкновения один из большегрузов пытался обойти другого по соседней полосе. В настоящее время все участники автоаварии освободили проезжую часть.

- В сторону Бора, после Борского моста - авария. Фура с легковой слева и три легковых справа. С трех полос все проезжают в одну, едва-едва. Стояли в пробке больше двух часов! — рассказал очевидец.

В настоящее время обстоятельства, при которых произошла авария, устанавливают сотрудники ГИБДД.