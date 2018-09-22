23 сентября ограничат движение автобусов и троллейбусов в центре Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-22T12:00:59+03:00

Автобусы и троллейбусы изменят маршрут с шести утра до шести вечера 23 сентября Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Изменения движения связаны с праздником бега и продлятся с шести утра до шести вечера

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Движение транспорта в центре Нижнего Новгорода будет ограничено 23 сентября. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, это связано с проведением легкоатлетической эстафеты на призы правительства Нижегородской области.

Измененная схема движение общественного транспорта будет действовать с 06:00 до 18:00.

Движение автобусов маршрутов №№19, 45, 52, 90, Т-24, Т-40, Т-45, Т-90, следующих от Зеленского съезда в направлении площади Сенной, будет организовано по площади Минина и Пожарского, улицам Пискунова, Большой Печерской и далее - по маршрутам. В обратном направлении - по той же схеме.

Движение автобусов маршрутов №№40, 74, Т-60, Т-85, Т-97, Т-98, следующих от площади Свободы в направлении площади Сенной, будет организовано по улицам Варварской, Пискунова, Большой Печерской и далее - по маршрутам. В обратном направлении - по улицам Большой Печерской, Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского, улице Варварской и далее - по маршрутам.

Движение автобусов маршрута №Т-31, следующих от площади Сенной в направлении площади Минина и Пожарского, будет организовано по улице Большой Печерской, Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского. В обратном направлении - по той же схеме.

Разворот автобусов маршрутов №№1, 68, Т-4, Т-31 будет организован на площади Минина и Пожарского в районе улицы Большой Покровской.

Для автобусов маршрутов №№19, 40, 45, 52, 74, 90, Т-24, Т-31, Т-40, Т-45, Т-60, Т-85, Т-90, Т-97, Т-98 будут организованы в местах действующих остановочных пунктов "Речное училище", "Высшая школа экономики", "Улица Трудовая" в обоих направлениях.

Путь следования троллейбусов маршрутов №№13, 17, 31 будет временно сокращен до площади Свободы.

Кроме того, с 06:00 до 18:00 23 сентября 2018 года движение транспорта по площади Минина и Пожарского на участке от Верхне-Волжской набережной до улицы Варварской, по улице Ульянова на участке от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского, по улице Минина на участке от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского, по Верхне-Волжской набережной на участке от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского, по Георгиевскому съезду на участке от Нижне-Волжской набережной до площади Минина и Пожарского будет организовано с объездом зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам.

Согласно предоставленной информации, в это время будет организовано перемещение транспортных средств, припаркованных в зоне проведения мероприятий.