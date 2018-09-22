В Нижнем Новгороде обновили фасад дома вдовы титулярного советника Авдотьи Скворцовой

СЕГОДНЯ 10:36 2018-09-22T10:38:56+03:00

Это первый пример совместной работы нижегородцев и администрации Нижнего Новгорода по обновлению деревянного дома, расположенного в исторической части города Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

В работах участвовали более 200 человек

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21 сентября 2018 года восстановление дома Авдотьи Скворцовой на улице Короленко подошло к концу. Обновление фасада происходило в рамках фестиваля волонтерской исторической среды «Том Сойер Фест - НН».

Затраты на реконструкцию составили около 600 тысяч рублей. Все работы проводились силами волонтеров — восстанавливали деревянный дом более 200 человек.

Как отметил один из волонтеров Никита Гамзюль, участие в восстановлении дома оказалось захватывающим и интересным отдыхом, который он планирует повторить в следующем году.

Все работы проводились силами волонтеров — восстанавливали деревянный дом более 200 человекФото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Самых активных участников и организаторов сотрудники администрации Нижнего Новгорода наградили благодарственными письмами.

- Это первый пример совместной работы нижегородцев и администрации Нижнего Новгорода по обновлению деревянного дома, расположенного в исторической части города. Самое сложное было - подготовить фасад к покраске, потому что приходилось использовать железные щетки. Результат нашего совместного труда настолько качественный, что в следующем году, надеюсь приступим к реализации большего количества проектов, — поделился впечатлениями мэр города Владимир Панов.

Отремонтированы цоколь с заменой кирпича, восстановлены утраченные элементы резьбы деревянного фасада и декора, покрашен в два слоя фасад, отремонтирована протекающая кровля и воссоздано утраченное деревянное крыльцоФото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Справка

Работы проводились с 20 августа по 21 сентября. В деревянном здании, год постройки которого датирован 1891 годом, были отремонтированы цоколь с заменой кирпича, восстановлены утраченные элементы резьбы деревянного фасада и декора, покрашен в два слоя фасад, отремонтирована протекающая кровля и воссоздано утраченное деревянное крыльцо. Кроме того, территория вокруг дома была обнесена новым забором и благоустроена.