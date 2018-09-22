2018-09-22T10:38:56+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде обновили фасад дома вдовы титулярного советника Авдотьи Скворцовой

В работах участвовали более 200 человек
Светлана СТРОКАН
Поделиться:
Это первый пример совместной работы нижегородцев и администрации Нижнего Новгорода по обновлению деревянного дома, расположенного в исторической части городаЭто первый пример совместной работы нижегородцев и администрации Нижнего Новгорода по обновлению деревянного дома, расположенного в исторической части городаФото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода
Изменить размер текста:

21 сентября 2018 года восстановление дома Авдотьи Скворцовой на улице Короленко подошло к концу. Обновление фасада происходило в рамках фестиваля волонтерской исторической среды «Том Сойер Фест - НН».

Затраты на реконструкцию составили около 600 тысяч рублей. Все работы проводились силами волонтеров — восстанавливали деревянный дом более 200 человек.

Как отметил один из волонтеров Никита Гамзюль, участие в восстановлении дома оказалось захватывающим и интересным отдыхом, который он планирует повторить в следующем году.

Все работы проводились силами волонтеров — восстанавливали деревянный дом более 200 человек Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Все работы проводились силами волонтеров — восстанавливали деревянный дом более 200 человекФото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Самых активных участников и организаторов сотрудники администрации Нижнего Новгорода наградили благодарственными письмами.

- Это первый пример совместной работы нижегородцев и администрации Нижнего Новгорода по обновлению деревянного дома, расположенного в исторической части города. Самое сложное было - подготовить фасад к покраске, потому что приходилось использовать железные щетки. Результат нашего совместного труда настолько качественный, что в следующем году, надеюсь приступим к реализации большего количества проектов, — поделился впечатлениями мэр города Владимир Панов.

Отремонтированы цоколь с заменой кирпича, восстановлены утраченные элементы резьбы деревянного фасада и декора, покрашен в два слоя фасад, отремонтирована протекающая кровля и воссоздано утраченное деревянное крыльцо Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Отремонтированы цоколь с заменой кирпича, восстановлены утраченные элементы резьбы деревянного фасада и декора, покрашен в два слоя фасад, отремонтирована протекающая кровля и воссоздано утраченное деревянное крыльцоФото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Справка

Работы проводились с 20 августа по 21 сентября. В деревянном здании, год постройки которого датирован 1891 годом, были отремонтированы цоколь с заменой кирпича, восстановлены утраченные элементы резьбы деревянного фасада и декора, покрашен в два слоя фасад, отремонтирована протекающая кровля и воссоздано утраченное деревянное крыльцо. Кроме того, территория вокруг дома была обнесена новым забором и благоустроена.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Кукла своими руками для начинающих: мастер-класс с инструкциями
Это только кажется, что сделать куклу своими руками сложно. Есть куклы, для изготовления которых начинающим рукодельницам не нужны будут ни выкройки, ни иголки - лишь несколько лоскутков ткани, нитки, да наш мастер-класс с подробной видео-инструкцией!
Денис Лабуза: Сегодня в регионе - наилучший момент для перестройки системы и спокойной работы власти на благо жителей
По мнению Дениса Лабузы, сегодня мэр Нижнего Новгорода вводит новые, прозрачные «правила игры» для владельцев нестационарных торговых объектов
Новости 24
В Нижнем Новгороде пройдет первый этап «Фестиваля рекордсменов»
Нижегородские мастера народных художественных промыслов победили во всероссийском конкурсе
Говядина, морковь и лук подешевели в Нижегородской области
Сквер имени Героя Прыгунова благоустроят к концу октября 2018 года
В 70% котельных Нижнего Новгорода прошли пробные топки
В 70% котельных Нижнего Новгорода прошли пробные топки
Глеб Никитин поддержал проведение Олимпиады и уроков технологической инициативы
В нижегородском зоопарке «Лимпопо» построят пингвинарий
Глеб Никитин поручил проверить паспорта готовности многоквартирных домов к отопительному сезону
24 сентября в Автозаводском районе состоится День донора
В Дзержинске военный комиссар обвиняется в служебном подлоге
Жительница Гагинского района предстала перед судом за оскорбление 16-летней дочери
Пенсионер насмерть забил жену бруском в Вадском районе
Нижегородский зоопарк «Лимпопо» выпустил книгу в честь своего 15-летия
В Шарангском районе крупный пожар уничтожил два жилых дома
В Нижегородской области пройдет всероссийский автопробег «Тест на ВИЧ экспедиция»
Движение на въезде в Шарангу ограничат до июня 2019 года
Фонд Натальи Водяновой поможет создать в Нижнем Новгороде два детских парка
Двое мужчин погибли в перевернувшемся «УАЗике» в Краснобаковском районе
Житель Починковского района украл из бюджета РФ 13 миллионов рублей, обналичивая материнский капитал
На территории Нижегородской области убрали 600 гектаров конопли
Нижегородские полицейские обнаружили нарколабораторию со складом боеприпасов
Гнеушев: «Незначительное увеличение прожиточного минимума говорит о позитивной ценовой политике в Нижегородской области»
Благоустройство Щелковского хутора завершится в начале октября