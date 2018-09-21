Анна Гор: «Книжная ярмарка интеллектуальных издательств в Нижнем Новгороде нужна»
Директор Волго-Вятского филиала ГЦСИ в проекте «Герои Волги» рассказала об уникальности фестиваля «Вазари», современной детской книге и конкурентноспособности музеев
Директор Волго-Вятского филиала Государственного центра современного искусства в Нижнем Новгороде Анна ГорФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Анна Гор: «Книжная ярмарка интеллектуальных издательств в Нижнем Новгороде нужна»
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