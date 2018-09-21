Высокотехнологичная помощь в лечении онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний по ОМС

21 Сент. 10:00 2018-09-21T19:26:07+03:00

С этого года нижегородцы могут получить такое лечение в Первом клиническом медицинском центре

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Самая высокая смертность в России от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний, и спасти жизни людей может только высокотехнологичная медицинская помощь. Именно такое лечение предлагает Первый клинический медицинский центр, открывшийся три года назад в Коврове Владимирской области. И в этом году Первый клинический начинает принимать пациентов из Нижнего Новгорода, причем высокотехнологичное лечение нижегородцы смогут получить по полису ОМС!

Какие высокие технологии в диагностики и лечении используются в центре, а также на какую помощь по полису ОМС могут рассчитывать нижегородцы, рассказали заведующий хирургическим отделением Первого клинического медицинского центра, ведущий онколог Дмитрий Кузнецов и руководитель сердечно-сосудистого центра, заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Дмитрий Тютьнев на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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