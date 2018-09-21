2018-09-21T19:52:16+03:00
Пятница в городе

Слоны в Нижнем Новгороде! Все о новом грандиозном шоу в Нижегородском цирке

В студии Радио «КП» 92,8 FM – дрессировщики слонов, клоуны и пудель!
Дмитрий ЯКОВЛЕВ
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Слоны в Нижнем Новгороде! Все о новом грандиозном шоу в Нижегородском цирке. Фото: СОЦСЕТИСлоны в Нижнем Новгороде! Все о новом грандиозном шоу в Нижегородском цирке. Фото: СОЦСЕТИ
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Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

Слоны в Нижнем Новгороде! Все о новом грандиозном шоу в Нижегородском цирке.Пятница в городе – Нижний НовгородДмитрий ЯКОВЛЕВ

Слоны в Нижнем Новгороде! Все о новом грандиозном шоу в Нижегородском цирке

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