21 Сент. 10:00 2018-09-21T19:52:16+03:00

Слоны в Нижнем Новгороде! Все о новом грандиозном шоу в Нижегородском цирке. Фото: СОЦСЕТИ

В студии Радио «КП» 92,8 FM – дрессировщики слонов, клоуны и пудель!

Изменить размер текста: A A

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/669965" frameborder="0"></iframe> Слоны в Нижнем Новгороде! Все о новом грандиозном шоу в Нижегородском цирке.Пятница в городе – Нижний НовгородДмитрий ЯКОВЛЕВ