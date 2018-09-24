Главное за сутки 24 сентября: 17-килограммовая Кристина Корягина набирает вес, а актриса Наталья Бочкарева заменила Надежду Бабкину на шоу «Модный приговор»

СЕГОДНЯ 19:00 2018-09-24T18:29:04+03:00

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Нижегородские градозащитники будут отслеживать строительство дорожек в сквере 1905 года

Сквер 1905 года – это один из немногочисленных зеленых островков в центре Нижнего Новгорода. Долгое время власти не обращали на него внимания. Но в этом году было решено заняться благоустройством сквера. Но то что увидели нижегородцы, привело их в ужас. Небольшой сквер, соединяющий площадь Свободы и улицу Белинского, в одночасье превратился в строительную площадку: десятки деревьев, которые стояли десятилетиями, были спилены, а газоны превратились в жуткое грязное месиво (подробнее).

17-килограммовая Кристина Корягина начала набирать вес после лечения в Нижнем Новгороде

26-летняя Кристина Корягина из Барнаула весит всего 17 килограммов! Точнее весила. Во время курса лечения в Нижнем Новгороде девушка начала есть и уже поправилась на килограмм. Это настоящий успех. Проблемы с питанием у Кристины начались еще в детстве. Во втором классе она пережила операцию в области шеи, после которой стала категорически отказываться от пищи. За последний год жительница Барнаула совсем высохла: ее вес застрял на отметке в 17 килограммов. Во время УЗИ врачи даже не могли найти сердце Кристины. Услышать сердцебиение удалось только в области солнечного сплетения (подробнее).

С 25 сентября в Нижнем Новгороде меняется схема движения общественного транспорта

Рабочие приступили к строительно-монтажным работам на улице Литвинова в Нижнем Новгороде. В связи с этим с 4:00 25 сентября до 23:00 7 октября меняется схема движения общественного транспорта, передает пресс-служба горадминистрации (подробнее).

Нижегородка, которую бросили одну в расселенном доме без тепла и воды: «Я дойду до верховного суда»

В конце июля «Комсомолка» рассказывала о Наталье Селезеновой, которая уже второй год живет одна в расселенном доме на Бору. Когда соседям начали раздавать новые квартиры, оказалось, что женщина давно уже не числится хозяйкой – по решению суда ее квартиру продали из-за долгов по ипотеке. С тех пор нижегородка вместе с 16 кошками выживает одна в холодном доме. У нее отключили отопление и воду – только свет оставили, и то пришлось побороться (подробнее).

Наталья Бочкарева стала защитницей на шоу "Модный приговор" вместо Надежды Бабкиной

Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева теперь не только актриса театра и кино, но и телеведущая. В понедельник, 24 сентября, на Первом канале вышла первая передача с участием нижегородки в роли защитницы. До этого защитой «подсудимых» занималась певица Надежда Бабкина (подробнее).