2018-09-24T18:29:04+03:00
Общество

Главное за сутки 24 сентября: 17-килограммовая Кристина Корягина набирает вес, а актриса Наталья Бочкарева заменила Надежду Бабкину на шоу «Модный приговор»

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» выбрала самые интересные темы дня
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Главное за сутки 24 сентября: 17-килограммовая Кристина Корягина набирает вес, а актриса Наталья Бочкарева заменила Надежду Бабкину на шоу «Модный приговор»Главное за сутки 24 сентября: 17-килограммовая Кристина Корягина набирает вес, а актриса Наталья Бочкарева заменила Надежду Бабкину на шоу «Модный приговор»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Нижегородские градозащитники будут отслеживать строительство дорожек в сквере 1905 года

Сквер 1905 года – это один из немногочисленных зеленых островков в центре Нижнего Новгорода. Долгое время власти не обращали на него внимания. Но в этом году было решено заняться благоустройством сквера. Но то что увидели нижегородцы, привело их в ужас. Небольшой сквер, соединяющий площадь Свободы и улицу Белинского, в одночасье превратился в строительную площадку: десятки деревьев, которые стояли десятилетиями, были спилены, а газоны превратились в жуткое грязное месиво (подробнее).

17-килограммовая Кристина Корягина начала набирать вес после лечения в Нижнем Новгороде

26-летняя Кристина Корягина из Барнаула весит всего 17 килограммов! Точнее весила. Во время курса лечения в Нижнем Новгороде девушка начала есть и уже поправилась на килограмм. Это настоящий успех. Проблемы с питанием у Кристины начались еще в детстве. Во втором классе она пережила операцию в области шеи, после которой стала категорически отказываться от пищи. За последний год жительница Барнаула совсем высохла: ее вес застрял на отметке в 17 килограммов. Во время УЗИ врачи даже не могли найти сердце Кристины. Услышать сердцебиение удалось только в области солнечного сплетения (подробнее).

С 25 сентября в Нижнем Новгороде меняется схема движения общественного транспорта

Рабочие приступили к строительно-монтажным работам на улице Литвинова в Нижнем Новгороде. В связи с этим с 4:00 25 сентября до 23:00 7 октября меняется схема движения общественного транспорта, передает пресс-служба горадминистрации (подробнее).

Нижегородка, которую бросили одну в расселенном доме без тепла и воды: «Я дойду до верховного суда»

В конце июля «Комсомолка» рассказывала о Наталье Селезеновой, которая уже второй год живет одна в расселенном доме на Бору. Когда соседям начали раздавать новые квартиры, оказалось, что женщина давно уже не числится хозяйкой – по решению суда ее квартиру продали из-за долгов по ипотеке. С тех пор нижегородка вместе с 16 кошками выживает одна в холодном доме. У нее отключили отопление и воду – только свет оставили, и то пришлось побороться (подробнее).

Наталья Бочкарева стала защитницей на шоу "Модный приговор" вместо Надежды Бабкиной

Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева теперь не только актриса театра и кино, но и телеведущая. В понедельник, 24 сентября, на Первом канале вышла первая передача с участием нижегородки в роли защитницы. До этого защитой «подсудимых» занималась певица Надежда Бабкина (подробнее).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
НаКЛИКали беду: Зачем активисты по всей стране мониторят соцсети в поисках экстремизма
За последние пару лет по уголовной статье "возбуждение ненависти либо вражды" осуждены десятки людей, весь проступок которых сводился к репосту той или иной записи в соцсетях
Новости 24
Более 1000 нижегородцев прошли бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ
Волонтеры просят помощи в поисках 34-летней Анны Лакеевой
Улицу Орбели и часть Сормовского шоссе отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2018 году
К информационной системе "Наш Нижний" подключились еще семь управляющих компаний
В Дзержинске мужчина утопил в котловане своего соседа по коммуналке
Пропавшая в Нижнем Новгороде Раиса Дунаева найдена живой
Анатолий Бондар покидает пост председателя Нижегородского облсуда
Глеб Никитин: «Нижегородские предприятия получат 872 миллиона рублей в качестве господдержки»
Названы самые популярные сериалы у жителей Нижнего Новгорода
Второклассник попал под колеса автомобиля в Нижнем Новгороде
Актер Дмитрий Дюжев представит в Нижнем Новгороде спектакль «Евгений Онегин»
МЧС предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности в Нижегородской области
Нарушения трудового законодательства выявлены в исправительной колонии №17
Пять светофоров не работают на дорогах Нижнего Новгорода
В Нижегородской области легковушка улетела в кювет
Житель Богородска получил 9,5 лет колонии за разбойные нападения на пенсионерок
Нижегородец предстанет перед судом за мошенничество в размере 7,5 млн рублей
Нижегородская «Чайка» уступила ярославскому «Локо» в овертайме
Жители Дзержинска выстроились в длинную очередь, чтобы купить дешевую пиццу
Выставка картин Евгения Юшкова «Фиваида» откроется в «Рекорде»
В Дзержинске полицейские раскрыли кражу
ФК "Нижний Новгород" проиграл "Ротору" в матче 13-го тура ФНЛ
Сестры Аверины нанесли первый удар по мячу перед дерби ЦСКА - "Спартак"
Частный дом и две бани сгорели в Нижегородской области
Грозы и ливни ожидаются в Нижнем Новгороде 23-24 сентября