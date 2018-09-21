12 молодых приборостроителей стали победителями конкурса «Золотые руки»

21 Сент. 19:00 2018-09-24T17:49:27+03:00

Конкурс прошел в 17-й раз, а его участниками стали более 120 работников

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В АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина» в 17-й раз прошел заводской конкурс профессионального мастерства «Золотые руки». Молодые приборостроители соревновались в 12 номинациях. Конкурс состоялся 15 сентября 2018 года и был направлен на повышение престижа рабочей профессии, закрепление кадров на производстве и развитие творческой инициативы.

Участниками конкурса стали 123 работника в возрасте до 30 лет включительно – в том числе студенты АПК и сотрудники Производственного департамента города Рязани. Боролись они за звания лучших в 12 профессиях: токарь, фрезеровщик, слесарь-инструментальщик, слесарь механосборочных работ, слесарь-сборщик авиационных приборов, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, наладчик станков и манипуляторов с ПУ, токарь-расточник, электроэрозионист и шлифовщик.

Конкурс состоял из теоретической и практической частей. Все участники получат денежное вознаграждение в размере одной тысячи рублей, а призерам достанется также премия в размере от 6 до 12 тысяч рублей. Кроме того, призерам будет выплачиваться в течение года ежемесячная премия имени Пландина – 5 тысяч рублей за первое место, 4 тысячи рублей за второе место и 3,5 тысячи рублей за третье место.

Теперь участникам предстоит подготовиться к городскому и областному этапам конкурса «Золотые руки».