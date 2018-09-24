2018-09-24T18:15:46+03:00
Общество

Нижегородка, которую бросили одну в расселенном доме без тепла и воды: «Я дойду до Верховного суда»

Она выживает в маленькой комнатушке вместе с 16-ю кошками
Юлия ИСАЕВА
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Нижегородка, которую бросили одну в расселенном доме без тепла и воды: «Я дойду до верховного суда»Нижегородка, которую бросили одну в расселенном доме без тепла и воды: «Я дойду до верховного суда»Фото: Юлия ИСАЕВА
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В конце июля «Комсомолка» рассказывала о Наталье Селезеновой, которая уже второй год живет одна в расселенном доме на Бору. Когда соседям начали раздавать новые квартиры, оказалось, что женщина давно уже не числится хозяйкой – по решению суда ее квартиру продали из-за долгов по ипотеке.

С тех пор нижегородка вместе с 16-ю кошками выживает одна в холодном доме. У нее отключили отопление и воду – только свет оставили, и то пришлось побороться. После того, как счастливые соседи разъехались, Наталья бегает по судам и пытается добиться справедливости – вернуть себе нормальное жилье.

Нижегородка, которую бросили одну в расселенном доме без тепла и воды: «Я дойду до верховного суда» Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нижегородка, которую бросили одну в расселенном доме без тепла и воды: «Я дойду до верховного суда»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Комсомолка» связалась с женщиной, чтобы узнать, как обстоят дела. Как оказалось, планы у нее грандиозные.

- У нас с июля было два суда – на одном рассматривали мою апелляционную жалобу, а на второй оспаривали договор купли-продажи жилья. Но, к сожалению, приговоры оставлены без изменений, а я – без жилья, - поделилась Наталья.

На днях ей пришел исполнительный лист о выселении из аварийного дома, однако съезжать даже из таких невыносимых условий женщина не хочет – некуда. Лучше так, чем на улице.

Вместе с Натальей в маленькой комнатушке ютятся 16 кошек Фото: Юлия ИСАЕВА

Вместе с Натальей в маленькой комнатушке ютятся 16 кошекФото: Юлия ИСАЕВА

- Я тут вот писала бумагу об остановке судебного производства, на днях обращусь кассационную жалобу в Москву. Если и там не помогут – дойду до Верховного суда, - озвучила свои планы Наталья.

Тем временем на улице начались холода. Пока еще нижегородка пытается справиться с ними при помощи маленького обогревателя.

- Он меня пока спасает. Будет еще холоднее – может, побольше надо будет купить, окна пленкой заклею, - вздохнула измученная женщина.

16 кошек так и живут с ней в комнате размером 12 квадратных метров. Нижегородка очень хочет отдать их в добрые руки, но не может – болеют они.

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