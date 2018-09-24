2018-09-24T17:39:33+03:00
Звезды

Наталья Бочкарева стала защитницей на шоу "Модный приговор" вместо Надежды Бабкиной

Первая передача с новой ведущей вышла в эфир 24 сентября
Анастасия НАЗАРОВА
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Наталья Бочкарева стала новой ведущей популярного телешоу на Первом каналеНаталья Бочкарева стала новой ведущей популярного телешоу на Первом каналеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева теперь не только актриса театра и кино, но и телеведущая. В понедельник, 24 сентября, на Первом канале вышла первая передача с участием нижегородки в роли защитницы. До этого защитой подсудимых занималась певица Надежда Бабкина.

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Друзья мои, уже завтра в 9:55 состоится долгожданный выпуск программы Модный приговор с моим дебютным участием в роли ведущей.
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К своим новым обязанностям Бочкарева подошла со всей ответственностью. И как только сторона обвинения начала свои нападки на новую героиню популярной модной передачи, защитница яро вступилась за бедную женщину.

- Знаете, Эвелина, если вы думаете, что воспитывать годовалого ребенка и при этом заниматься общественной деятельностью, следить за собой и разбираться в моде, так легко и просто, вы ошибаетесь, - заявила актриса.

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Немножко о завтрашнем выпуске Модного приговора и пару кадров из предстоящей программы.
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И хотя новая ведущая "Модного приговора" тут же получила отпор, умело выкрутилась, продолжив защищать свою подопечную.

Кстати, в своем микроблоге Инстаграм Наталья Бочкарева рассказала подписчикам, что уже отснято несколько выпусков передачи с ее участием.

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Сегодня впервые была адвокатом-защитником героя программы Модный приговор.
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