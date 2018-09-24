Наталья Бочкарева стала защитницей на шоу "Модный приговор" вместо Надежды Бабкиной
Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева теперь не только актриса театра и кино, но и телеведущая. В понедельник, 24 сентября, на Первом канале вышла первая передача с участием нижегородки в роли защитницы. До этого защитой подсудимых занималась певица Надежда Бабкина.
К своим новым обязанностям Бочкарева подошла со всей ответственностью. И как только сторона обвинения начала свои нападки на новую героиню популярной модной передачи, защитница яро вступилась за бедную женщину.
- Знаете, Эвелина, если вы думаете, что воспитывать годовалого ребенка и при этом заниматься общественной деятельностью, следить за собой и разбираться в моде, так легко и просто, вы ошибаетесь, - заявила актриса.
И хотя новая ведущая "Модного приговора" тут же получила отпор, умело выкрутилась, продолжив защищать свою подопечную.
Кстати, в своем микроблоге Инстаграм Наталья Бочкарева рассказала подписчикам, что уже отснято несколько выпусков передачи с ее участием.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Звезда сериала «Счастливы вместе» примерила рога на 38-летие
Нижегородка Наталья Бочкарева вместе с детьми приехала на малую родину (подробности)
Актриса из Нижнего Новгорода сыграла хозяйку стриптиз-клуба
Полнометражный фильм с участием Натальи Бочкаревой стартует в прокате 21 июня во всех кинотеатрах страны (подробности)
Наталья Бочкарева заинтриговала фанатов фотографией в свадебном платье
Но, как выяснилось, актриса лишь примерила подвенечный наряд (подробности)