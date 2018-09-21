Повышение эффективности предприятий обсудили в Туле

21 Сент. 18:00 2018-09-24T17:27:40+03:00

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Очередное заседание Экспертного совета в сфере ГОЗ Федеральной антимонопольной службы России состоялось в Туле – по традиции, раз в год такое мероприятие проходит в одном из регионов. В нем принял участие и генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода, депутат ЗСНО и член ЭС Олег Лавричев. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Тульская область была выбрана для проведения заседания не случайно – здесь успешно наращивается доля гражданского производства на предприятиях ОПК, и сейчас этот показатель в Туле находится на уровне 37%.

Выездное заседание началось с осмотра производственных площадок – цеха сборки боевых отделений «Бахча» и «Бережок», а также цеха тяжелых машин. Затем члены Экспертного совета приступили к обсуждению плановых задач – в первую очередь, вопросов формирования источников рентабельности предприятий ОПК.

- Сегодня обсуждались вопросы правового регулирования аспектов, связанных с ценообразованием продукции по ГОЗу, формированием состава затрат и накладных расходов – в общем, всего того, что определяет экономическую эффективность. Сейчас уже есть серьезные наработки рабочих групп, которые будут переданы через Экспертный совет в соответствующие министерства, - рассказал генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев.

По словам Олега Лавричева, одной из рабочих групп были сформулированы предложения относительно включения в состав затрат расходов предприятий, связанных с интеллектуальной работой – исследовательской, опытно-конструкторской, и изготовлением необходимого оборудования. До сих пор такие расходы не учитывались должным образом.

- Рассматривался сегодня вопрос и роли военных представительств в выполнении ГОЗа. Сейчас формируются рекомендации Министерству обороны, нормативно правовая база для актуализации работы ВП с привязкой к ответственности и задачам предприятий по выполнению ГОЗа. Мы должны создать такие механизмы и условия взаимодействия друг с другом, чтобы качественно, надежно и в срок выполнять гозоборонзаказ, - добавил Олег Лавричев.