2018-09-24T14:55:42+03:00
Общество

Электрокотлы марки РЭКО вошли в число ста лучших товаров Нижегородской области

В настоящее время решается вопрос о подаче заявки на всероссийский этап конкурса
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Электрокотлы марки РЭКО вошли в число ста лучших товаров Нижегородской области. Фото: предоставлено пресс-службой АПЗЭлектрокотлы марки РЭКО вошли в число ста лучших товаров Нижегородской области. Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Электрические котлы марки РЭКО от Производственного департамента города Рязани АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина» вошли в число лауреатов первого конкурса «100 лучших товаров и услуг Нижегородской области» в номинации «Товары производственно-технического назначения». Торжественное вручение наград состоялось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Решение о подаче документов на региональный этап конкурса было принято руководством предприятия совместно с подразделениями сбыта с целью повысить узнаваемость бренда РЭКО в Нижегородской области. В результате электрокотлы РЭКО выдержали непростую конкуренцию и зарекомендовали себя с самой лучшей стороны.

В настоящее время решается вопрос о подаче заявки ПД города Рязани на всероссийский этап конкурса. Победа в нем даст Производственному департаменту возможность наносить на свои котлы фирменный логотип «Сто лучших товаров России».

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