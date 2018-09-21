Электрокотлы марки РЭКО вошли в число ста лучших товаров Нижегородской области

21 Сент. 17:00 2018-09-24T14:55:42+03:00

В настоящее время решается вопрос о подаче заявки на всероссийский этап конкурса

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Электрические котлы марки РЭКО от Производственного департамента города Рязани АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина» вошли в число лауреатов первого конкурса «100 лучших товаров и услуг Нижегородской области» в номинации «Товары производственно-технического назначения». Торжественное вручение наград состоялось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Решение о подаче документов на региональный этап конкурса было принято руководством предприятия совместно с подразделениями сбыта с целью повысить узнаваемость бренда РЭКО в Нижегородской области. В результате электрокотлы РЭКО выдержали непростую конкуренцию и зарекомендовали себя с самой лучшей стороны.

В настоящее время решается вопрос о подаче заявки ПД города Рязани на всероссийский этап конкурса. Победа в нем даст Производственному департаменту возможность наносить на свои котлы фирменный логотип «Сто лучших товаров России».