17-килограммовая Кристина Корягина начала набирать вес после лечения в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 14:25 2018-09-24T14:35:22+03:00

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26-летняя Кристина Корягина из Барнаула весит всего 17 килограммов! Точнее весила. Во время курса лечения в Нижнем Новгороде девушка начала есть и уже поправилась на килограмм. Это настоящий успех.

Проблемы с питанием у Кристины начались еще в детстве. Во втором классе она пережила операцию в области шеи, после которой стала категорически отказываться от пищи. За последний год жительница Барнаула совсем высохла: ее вес застрял на отметке в 17 килограммов. Во время УЗИ врачи даже не могли найти сердце Кристины. Услышать сердцебиение удалось только в области солнечного сплетения.

Кристина вместе с мамойФото: Роман ИГНАТЬЕВ

На лечение в Нижний Новгород Кристина прилетела вместе с мамой 12 сентября. Спасти девушку взялся психотерапевт, заслуженный врач России Ян Голанд. Он отказался от денег и полторы недели работал с ней абсолютно бесплатно. Голанд сразу же отменил все медикаментозные препараты, которые до этого пила Кристина.

В течение всех 11 дней психотерапевт проводил тренинги, приглашал девушек, которые побороли анорексию, и помогал Кристине поверить в себя. И у него это получилось.Уже на второй день 26-летняя девушка начала есть.

17-килограммовая Кристина Корягина начала набирать вес после лечения в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Вчера, 23 сентября, Кристина с мамой уехали в Москву, а оттуда улетели в Барнаул, домой. «Комсомолка» пообщалась с Голандом об успехах, которые сделала девушка за время пребывания в Нижнем Новгороде.

- Она существенно расширила свое питание: ест каши, шоколад, бананы, зефир. Теперь они с мамой будут регулярно мне звонить, рассказывать о своих успехах. В декабре они, скорее всего, снова прилетят в Нижний Новгород, - поделился психотерапевт.

Психотерапевт Ян ГоландФото: Роман ИГНАТЬЕВ

По его словам, Кристина улетела в хорошем настроении. Теперь она намерена продолжить учебу – поступать в аспирантуру и защищать кандидатскую. Напоследок Голанд дал девушке ценные указания – кушать каждые два часа по чуть-чуть. Обещала исполнять.