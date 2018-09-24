«Парус-крыло» и экобот для сбора мусора: юные нижегородцы блеснули на выставке изобретателей в Индонезии

СЕГОДНЯ 13:04 2018-09-24T13:06:38+03:00

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У нижегородцев появился новый повод для гордости: со всемирной выставки юных изобретателей International Young Inventors Award в Индонезии ребята из Нижнего Новгорода привезли золотые медали!

Дудков получил Гран-при выставки

Итог участия российской делегации в пятой выставке, проходившей с 19 по 22 сентября на Бали, - 12 золотых и пять серебряных медалей. Ребята удостоены и специальными призами от глав делегаций стран-участниц. Золотая медалистка выставки Мария Яушкина получила один из десяти призов высшего уровня, победив в номинации «Самое полезное изобретение» (Best Impact Award).

Российская делегация в Индонезии

А вершиной успеха российской команды стало присуждение одного из двух Гран-при с денежной премией Александру Дудкову из Нижнего Новгорода (Нижегородское детское речное пароходство) с проектом «Парус-крыло». Мальчик презентовал роботизированную модель судна для автономного мониторинга акваторий, которая работает от силы ветра и солнца.

С золотом в родной Нижний вернулся и другой школьник - Владимир Крупа, представивший на выставке экобот для сбора мусора с поверхности акваторий.

- Результат участия российских школьников вдохновляет. Представленные изобретения смогли впечатлить и даже удивить судей из Японии, Китая, Тайваня и других стран, - прокомментировал член международного жюри от России, партнер фирмы «Городисский и Партнеры», предоставившей ребятам возможность участия в выставке, Юрий Кузнецов. - Мы задумались над объединением всех одаренных детей в «интеллектуальную сборную России», чтобы у юных россиян было больше возможностей для участия в различных международных научно-технических конкурсах.