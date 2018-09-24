Прогноз погоды на 24-28 сентября: Нижний Новгород ожидают дожди и облачность

СЕГОДНЯ 10:45 2018-09-24T11:05:53+03:00

Единственным солнечным и относительно теплым днем на неделе будет понедельник Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Солнце выглянет не раньше выходных

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Понедельник, пожалуй, самый теплый день новой недели. В Нижнем Новгороде будет облачно с прояснениями и, что важно, без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Так, 24 сентября, синоптики обещают +16 градусов тепла. Ветер южный, атмосферное давление составит 744 миллиметров ртутного столба. Ночью ожидается облачность и дождь. Температура воздуха +10 градусов, ветер южный.

Во вторник, 25 сентября, прогнозируется облачность, временами дождь и +13 градусов тепла. Ветер юго-западный, атмосферное давление составит 734 миллиметров ртутного столба. Ночью ожидается облачность и дождь. Температура воздуха +7 градусов, ветер западный.

В среду, 26 сентября, нижегородцев ждет облачность и небольшой кратковременный дождь, температура +10 градусов. Ветер юго-западный, атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба. Ночью придет похолодание: +3 градуса, переменная облачность, но, к счастью, без осадков. Ветер южный.

В четверг, 27 сентября, синоптики обещают +9 градусов, облачность и дождь. Ветер юго-западный, атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба. Ночью будет теплее, чем днем: +6 градусов, облачность и дождь. Ветер западный.

В последний будний день, 28 сентября, прогнозируется +11 градусов тепла. Будет облачно с прояснениями, прольют дожди. Ветер западный, атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба. Ночью ожидается +4 градуса, переменная облачность и небольшой кратковременный дождь. Ветер западный.