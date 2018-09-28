СЕГОДНЯ 13:15 2018-09-28T13:44:08+03:00

Владимир Панов: «То, что я слышу, это просто ни в какие ворота» Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Мэр Нижнего Новгорода провел встречу с жителями Канавинского района. Для того чтобы рассказать о наболевшем, во Дворце железнодорожников собралось более тысячи человек со всего района: были представители микрорайона Мещерское озеро, приехала группа жителей с Сортировки, несколько человек добирались аж от агрокомбината «Горьковский». Всего же на встрече собралось более тысячи человек, которые кричали, выхватывали микрофон, ругались, а иногда и аплодировали словам Владимира Панова.

Темно и грязно

Несмотря на столь многочисленное скопление народа, проблемы у многих были похожи. Нижегородцы жаловались на отсутствие освещения во дворах и на городских улицах района.

- У нас постоянная темень! – доносилось из разных концов зала. – Вечером от остановки до дома идти страшно!

Большие проблемы в Канавинском районе с дорогами и тротуарами.

- Дороги у нас не ремонтировали больше 40 лет! – почти кричала от возмущения Елена Мельникова. – На улице Металлургической можно только в резиновых сапогах ходить!

- Пройти в школу №181 невозможно, перед входом вообще нет асфальта, мы плаваем каждую осень и весну, - жаловалась женщина.

Кроме того, жители Канавинского район требовали заняться общим благоустройством района. Сразу несколько жителей высказали недовольство состоянием территории рядом с цирком и планетарием.

- Здесь нет урн, мусор бросают прямо на дорогу, постоянная грязь, ходят стаи бродячих собак, а ведь тут дети, - рассказала неравнодушная женщина.

- Нет площадки, рядом разрушенное здание, торчит арматура, мы живем недалеко от цирка на улице Интернациональной, и к нам постоянно оттуда бегают крысы и тараканы, - взяла слово другая жительница Канавинского района.

Нет в Канавинском районе и спортивных площадок. Об этом говорили нижегородцы, которые живут вдоль Московского шоссе.

Владимир Панов слушал всех очень внимательно и отвечал на каждый вопрос. Всем, кто просил поставить фонарные столбы, он обещал сделать это в следующем году. Решился вопрос и с разбитыми лампочками – оказалось, что большая часть уже давно не горит. И тут же при всем честном народе Владимир Панов и директор МП «Инженерные сети» Алексей Бебенин договорились вернуть регулярные объезды, которые будут проходить раз в две недели и следить за целостностью лампочек.

Спортивные площадки Панов также пообещал поставить в следующем году, а школу №181 с огромной ямой перед входом внес реестр обязательного благоустройства. Территория возле цирка и планетария тоже должна преобразиться в скором времени. Как сказал глава Канавинского района Михаил Шаров, она вошла в приоритетную программу благоустройства территорий, рассчитанную до 2022 года.

С дорогами мэр тоже обещал помочь в следующем году, а в Лесном городке дорогу, которая давно превратилась в грязное месиво, засыпят гранулятом уже в ближайшие дни.

Скрытые проблемы

Но порой вопросы и жалобы жителей Канавинского района приводили Владимира Панова в недоумение.

- У нас из крана постоянно льется ржавая вода, - сказала жительница Мещерки. – Я не знаю, как у нас моют детей, потому что даже мне противно под душ вставать.

На встрече присутствовал директор ДУКа Канавинского района, которому пришлось держать слово перед мэром.

- Мы знаем о проблеме, выяснили, что виновата Сормовская ТЭЦ, - ответил исполнительный директор Николай Красных.

- И что же дальше? – поинтересовался Владимир Панов.

- Ничего, - честно признался директор ДУКа. – Мы же не можем влиять на Сормовскую ТЭЦ.

- Вы бы хотели жить с ржавой водой? – спросил мэр. – Вам нужно переехать в этот дом. То, что я слышу, ни в какие ворота… Обращайтесь в Роспотребнадзор, прокуратуру, делайте что-то, это ваши договорные отношения с ТЭЦ. Вода должна соответствовать санитарным нормам. Буду лично следить за ситуацией!

Возмутило Владимира Панова и непонятное «освоение средств» под видом благоустройства дворов.

- Я живу в доме на Ярмарочном проезде, - стала рассказывать женщина в серой кофте. – В прошлом году в июле ДУК за наши деньги поставил нам красивое ограждение полисадника. Через некоторое время его срезали и в рамках проекта «Комфортная городская среда» установили другой, но хуже. Зачем? К тому же, когда я стала узнавать, оказалось, что мы не вошли в эту программу.

- Какой кошмар! Это что за освоение денег такое? – спросил Владимир Панов у главы Канавинского района Михаила Шарова.

- Были сэкономлены деньги, и мы дополнительно сделали, - попытался объяснить ситуацию Михаил Шаров.

- Должны были провести общественные слушания! А их не было! А по бумагам говорят, что были, - продолжала возмущаться жительница района.

Удивил Владимира Панова и несправедливый закон относительно инвалидов первой группы.

- Я инвалид первой группы по зрению, другими словами, я слепой, - стал говорить Владислав Александрович. - Мне 83 года, у меня 40 лет рабочего стажа, а теперь, так получилось, я живу один. Мне нужен помощник. И для того, чтобы мне съездить в больницу или поликлинику, я должен платить за себя и сопровождающего. А ведь нужно доехать туда и обратно. Это мне нужно купить четыре билета.

- В 2004 году, согласно федеральному закону, все льготы были отменены и заменены денежными выплатами, - ответила директор департамента транспорта Елена Кузнецова. – Сопровождающий тоже имеет право на льготный билет.

- Но это не правильно, - не удержался Владимир Панов. – Необходимо подготовить документы и обратиться к губернатору. Думаю, он нас поддержит.

Вопросы просто сыпались на главу города, на которые он отвечал в течение трех часов. Кроме того, помощники собирали письменные вопросы, которые жители не успели задать. Все их мэр Нижнего Новгорода обещал обязательно рассмотреть и принять соответствующие решения.

Напомним, Владимир Панов регулярно проводит встречи с нижегородцами. До встречи с жителями Канавинского района мэр уже встречался с нижегородцами в Автозаводском, Сормовском, Приокском, Московском, Ленинском и Советском районах.