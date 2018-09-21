2018-09-21T19:17:21+03:00
Общество

Мама 17-килограммовой Кристины Корягиной: «На УЗИ врачи не могли найти ее сердце»

Уже полторы недели девушка проходит курс лечения в Нижнем Новгороде
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В 26 лет Кристина весит 17 килограммовВ 26 лет Кристина весит 17 килограммовФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В свои 26 лет жительница Барнаула Кристина Корягина весит всего 17 килограммов! В свое время она окончила школу с золотой медалью, получила два красных диплома о высшем образовании. Однако работать девушка не может – она с трудом передвигается.

В надежде на помощь она приехала в Нижний Новгород к известному психотерапевту. Выяснилось, что проблемы с питанием у Кристины начались еще в детском возрасте, но последний год стал самым мучительным и тяжелым.

«Перед тем, как она перестала есть, ей сделали операцию»

Мама Кристины – Марина – в разговоре с журналисткой «Комсомолки» рассказала, что проблемы с едой у ее дочери начались еще в глубоком детстве, после операции. Нет, не на желудок.

- В конце второго класса у Кристины были проблемы с шеей: мышца тянула голову голову на правую сторону, и это вызывало дискомфорт. Тогда врачи сказали, что нужно делать операцию. После этого ее будто подменили. Как садиться за стол – у нее истерики начались. Плакала, говорила «не буду есть, не хочу». Могла даже со стола скинуть что-то, - вспоминает Марина.

После этого обеспокоенная мать отправила Кристину в психоневрологический центр для детей. Там с малышкой работали психологи, лечение было постоянным, но женщина уверена – работали с ее кровинушкой не так, как нужно было.

- Пока Кристина училась в школе, я периодически возила ее в больницу. Проблемы с питанием были, но она все равно ела! Просто была обычная, худенькая, как многие девчонки, - подметила Марина.

Мама Кристины Корягиной - Марина Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Мама Кристины Корягиной - МаринаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

А дальше… ЕГЭ, 11 класс. Кристина вовсе забыла, что нужно есть, у нее не было на это времени. Уговоры матери уже не действовали. Потом девушка поступила в университет, и там уже все стало гораздо хуже.

- Первый курс - более менее, второй - тоже, а дальше все хуже и хуже. Она забывала про еду вообще. В час дня могла только первый раз перекусить. От больниц отказывалась, потому что не хотела пропускать учебу. Я даже через хитрость ездила в деканат, разговаривала. Они ее вызывали, тоже шли на хитрость, говорили, что надо полечиться, - с грустью в голосе рассказывает мать-героиня.

«Отец у нее, конечно, тиран»

В прошлом году Кристина весила 22 килограмма, но выглядела при этом не так плохо. Самыми критическими стали последние месяцы.

- За последний год она вообще высохла. Обмен веществ пошел по-другому, появилось сильное обезвоживание организма, - поделилась Марина Корягина.

Все эти годы девушку пытались вылечить уколами и таблетками: антидепрессантами, транквилизаторами. Но последние обследования врачей показали плохие результаты.

- Весь июль и август мы проходили обследования – сдавали кровь, делали МРТ, костный мозг у нее брали, УЗИ делали, кардиограмму. Врачи не могли найти ее сердце. Не могли сделать кардиограмму: я и два врача держали все присоски, потому что они не цеплялись на теле у Кристины. УЗИ сердца тоже не могли нормально сделать: аппарат не проходил по ребрам. Сердцебиение удалось поймать только в области солнечного сплетения, - вздохнула женщина.

В 26 лет Кристина весит 17 килограммов Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В 26 лет Кристина весит 17 килограммовФото: Роман ИГНАТЬЕВ

По словам Марины, конфликтов ни с кем у Кристины никогда не было. Однако есть в ее жизни человек, который усугубил ситуацию.

- Отец Кристины? Он у нас, конечно, тиран. Возможно, если бы у него было другое отношение, ей было бы легче. Мы живем вместе сейчас, но мы с ней всегда вдвоем, он сам по себе. В детстве он обижал Кристину, когда выпивал, - кратко ответила на вопрос Марина.

Она добавила, что ее очень беспокоит следующее: Кристина не говорит о семье, о том, что хочет мужа и детей в будущем.

- Она карьеристка. Я уже даже смирилась: Господи, пусть выздоравливает уже ради карьеры хотя бы. А дальше, может ,перевернется все в ее сознании. Я знаю, все у нас будет хорошо, - подытожила женщина.

Полторы недели назад она привезла дочь в Нижний Новгород, чтобы та прошла курс лечения у Заслуженного врача России, психотерапевта Яна Голанда. За это время Кристина начала кушать, вдохновилась историями других людей и определилась с планами на будущее.

Кристина Корягина с мамой Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Кристина Корягина с мамойФото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Я хочу заниматься наукой»

По несколько часов в день девушка проводит в клинике Голанда. Психотерапевт занимается с ней каждый день по восемь-девять часов. К сожалению, так долго сидеть в кресле Кристина не может, поэтому в основном лежит на диване, укутанная двумя теплыми одеялами. Мерзнет.

В 26 лет Кристина весит 17 килограммов Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В 26 лет Кристина весит 17 килограммовФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выглядит Кристина, не смотря на болезнь, прекрасно: улыбается, смеется, рассказывает о своем детстве и делится планами на жизнь.

-Через год будет поступление в аспирантуру. Я хочу защитить кандидатскую. Параллельно планирую преподавать. Именно юристом не буду, это тяжело морально и физически для меня, - рассказала девушке «Комсомольской правде».

Кристина увлекается наукой еще с юношеских лет. Она закончила школу с золотой медалью, а университет – с двумя красными дипломами: бакалавра и магистра. Ее уважали и ценили все: и преподаватели, и сверстники. У нее много друзей и подруг, которые ее поддерживают.

- Я всегда увлекалась учебой, книгами, общественными движениями, любила ходить на различные конференции, - с улыбкой вспоминает Кристина.

С тех пор, как девушка находится в Нижнем Новгороде, ее жизнь поменялась. Она стала делать маленькие, но уверенные шажочки к выздоровлению. Главным успехом, конечно же, стали возможность и желание кушать.

В 26 лет Кристина весит 17 килограммов Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В 26 лет Кристина весит 17 килограммовФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Я наконец-то начала кушать, теперь легче хожу. Стала крепче спать, стала более общительной. Раньше замыкалась в себе, - отметила Кристина.

За последние 10 лет она ни разу не ела кашу, а теперь снова начала. Кроме нее, девушка ест сладкое, фрукты, сгущенку. Она уже не боится поправиться.

- Хочу домой уже. По кошечке нашей соскучилась. Она, кстати, как половина меня – весит восемь килограммов, - смеется Кристина.

Итоги лечения Ян Голанд будет подводить уже в ближайшее время. «Комсомолка» следит за развитием событий.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Кукла своими руками для начинающих: мастер-класс с инструкциями
Это только кажется, что сделать куклу своими руками сложно. Есть куклы, для изготовления которых начинающим рукодельницам не нужны будут ни выкройки, ни иголки - лишь несколько лоскутков ткани, нитки, да наш мастер-класс с подробной видео-инструкцией!
Денис Лабуза: Сегодня в регионе - наилучший момент для перестройки системы и спокойной работы власти на благо жителей
По мнению Дениса Лабузы, сегодня мэр Нижнего Новгорода вводит новые, прозрачные «правила игры» для владельцев нестационарных торговых объектов
Новости 24
Сквер имени Героя Прыгунова благоустроят к концу октября 2018 года
В 70% котельных Нижнего Новгорода прошли пробные топки
В 70% котельных Нижнего Новгорода прошли пробные топки
Глеб Никитин поддержал проведение Олимпиады и уроков технологической инициативы
В нижегородском зоопарке «Лимпопо» построят пингвинарий
Глеб Никитин поручил проверить паспорта готовности многоквартирных домов к отопительному сезону
24 сентября в Автозаводском районе состоится День донора
В Дзержинске военный комиссар обвиняется в служебном подлоге
Жительница Гагинского района предстала перед судом за оскорбление 16-летней дочери
Пенсионер насмерть забил жену бруском в Вадском районе
Нижегородский зоопарк «Лимпопо» выпустил книгу в честь своего 15-летия
В Шарангском районе крупный пожар уничтожил два жилых дома
В Нижегородской области пройдет всероссийский автопробег «Тест на ВИЧ экспедиция»
Движение на въезде в Шарангу ограничат до июня 2019 года
Фонд Натальи Водяновой поможет создать в Нижнем Новгороде два детских парка
Двое мужчин погибли в перевернувшемся «УАЗике» в Краснобаковском районе
Житель Починковского района украл из бюджета РФ 13 миллионов рублей, обналичивая материнский капитал
На территории Нижегородской области убрали 600 гектаров конопли
Нижегородские полицейские обнаружили нарколабораторию со складом боеприпасов
Гнеушев: «Незначительное увеличение прожиточного минимума говорит о позитивной ценовой политике в Нижегородской области»
Благоустройство Щелковского хутора завершится в начале октября