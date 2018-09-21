Мама 17-килограммовой Кристины Корягиной: «На УЗИ врачи не могли найти ее сердце»

СЕГОДНЯ 19:10 2018-09-21T19:17:21+03:00

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В свои 26 лет жительница Барнаула Кристина Корягина весит всего 17 килограммов! В свое время она окончила школу с золотой медалью, получила два красных диплома о высшем образовании. Однако работать девушка не может – она с трудом передвигается.

В надежде на помощь она приехала в Нижний Новгород к известному психотерапевту. Выяснилось, что проблемы с питанием у Кристины начались еще в детском возрасте, но последний год стал самым мучительным и тяжелым.

«Перед тем, как она перестала есть, ей сделали операцию»

Мама Кристины – Марина – в разговоре с журналисткой «Комсомолки» рассказала, что проблемы с едой у ее дочери начались еще в глубоком детстве, после операции. Нет, не на желудок.

- В конце второго класса у Кристины были проблемы с шеей: мышца тянула голову голову на правую сторону, и это вызывало дискомфорт. Тогда врачи сказали, что нужно делать операцию. После этого ее будто подменили. Как садиться за стол – у нее истерики начались. Плакала, говорила «не буду есть, не хочу». Могла даже со стола скинуть что-то, - вспоминает Марина.

После этого обеспокоенная мать отправила Кристину в психоневрологический центр для детей. Там с малышкой работали психологи, лечение было постоянным, но женщина уверена – работали с ее кровинушкой не так, как нужно было.

- Пока Кристина училась в школе, я периодически возила ее в больницу. Проблемы с питанием были, но она все равно ела! Просто была обычная, худенькая, как многие девчонки, - подметила Марина.

Мама Кристины Корягиной - МаринаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

А дальше… ЕГЭ, 11 класс. Кристина вовсе забыла, что нужно есть, у нее не было на это времени. Уговоры матери уже не действовали. Потом девушка поступила в университет, и там уже все стало гораздо хуже.

- Первый курс - более менее, второй - тоже, а дальше все хуже и хуже. Она забывала про еду вообще. В час дня могла только первый раз перекусить. От больниц отказывалась, потому что не хотела пропускать учебу. Я даже через хитрость ездила в деканат, разговаривала. Они ее вызывали, тоже шли на хитрость, говорили, что надо полечиться, - с грустью в голосе рассказывает мать-героиня.

«Отец у нее, конечно, тиран»

В прошлом году Кристина весила 22 килограмма, но выглядела при этом не так плохо. Самыми критическими стали последние месяцы.

- За последний год она вообще высохла. Обмен веществ пошел по-другому, появилось сильное обезвоживание организма, - поделилась Марина Корягина.

Все эти годы девушку пытались вылечить уколами и таблетками: антидепрессантами, транквилизаторами. Но последние обследования врачей показали плохие результаты.

- Весь июль и август мы проходили обследования – сдавали кровь, делали МРТ, костный мозг у нее брали, УЗИ делали, кардиограмму. Врачи не могли найти ее сердце. Не могли сделать кардиограмму: я и два врача держали все присоски, потому что они не цеплялись на теле у Кристины. УЗИ сердца тоже не могли нормально сделать: аппарат не проходил по ребрам. Сердцебиение удалось поймать только в области солнечного сплетения, - вздохнула женщина.

В 26 лет Кристина весит 17 килограммовФото: Роман ИГНАТЬЕВ

По словам Марины, конфликтов ни с кем у Кристины никогда не было. Однако есть в ее жизни человек, который усугубил ситуацию.

- Отец Кристины? Он у нас, конечно, тиран. Возможно, если бы у него было другое отношение, ей было бы легче. Мы живем вместе сейчас, но мы с ней всегда вдвоем, он сам по себе. В детстве он обижал Кристину, когда выпивал, - кратко ответила на вопрос Марина.

Она добавила, что ее очень беспокоит следующее: Кристина не говорит о семье, о том, что хочет мужа и детей в будущем.

- Она карьеристка. Я уже даже смирилась: Господи, пусть выздоравливает уже ради карьеры хотя бы. А дальше, может ,перевернется все в ее сознании. Я знаю, все у нас будет хорошо, - подытожила женщина.

Полторы недели назад она привезла дочь в Нижний Новгород, чтобы та прошла курс лечения у Заслуженного врача России, психотерапевта Яна Голанда. За это время Кристина начала кушать, вдохновилась историями других людей и определилась с планами на будущее.

Кристина Корягина с мамойФото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Я хочу заниматься наукой»

По несколько часов в день девушка проводит в клинике Голанда. Психотерапевт занимается с ней каждый день по восемь-девять часов. К сожалению, так долго сидеть в кресле Кристина не может, поэтому в основном лежит на диване, укутанная двумя теплыми одеялами. Мерзнет.

В 26 лет Кристина весит 17 килограммовФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выглядит Кристина, не смотря на болезнь, прекрасно: улыбается, смеется, рассказывает о своем детстве и делится планами на жизнь.

-Через год будет поступление в аспирантуру. Я хочу защитить кандидатскую. Параллельно планирую преподавать. Именно юристом не буду, это тяжело морально и физически для меня, - рассказала девушке «Комсомольской правде».

Кристина увлекается наукой еще с юношеских лет. Она закончила школу с золотой медалью, а университет – с двумя красными дипломами: бакалавра и магистра. Ее уважали и ценили все: и преподаватели, и сверстники. У нее много друзей и подруг, которые ее поддерживают.

- Я всегда увлекалась учебой, книгами, общественными движениями, любила ходить на различные конференции, - с улыбкой вспоминает Кристина.

С тех пор, как девушка находится в Нижнем Новгороде, ее жизнь поменялась. Она стала делать маленькие, но уверенные шажочки к выздоровлению. Главным успехом, конечно же, стали возможность и желание кушать.

В 26 лет Кристина весит 17 килограммовФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Я наконец-то начала кушать, теперь легче хожу. Стала крепче спать, стала более общительной. Раньше замыкалась в себе, - отметила Кристина.

За последние 10 лет она ни разу не ела кашу, а теперь снова начала. Кроме нее, девушка ест сладкое, фрукты, сгущенку. Она уже не боится поправиться.

- Хочу домой уже. По кошечке нашей соскучилась. Она, кстати, как половина меня – весит восемь килограммов, - смеется Кристина.

Итоги лечения Ян Голанд будет подводить уже в ближайшее время. «Комсомолка» следит за развитием событий.