На Дубравной на десятиметровой высоте обнаружили висящее тело мужчины на дереве
Утром 20 сентября нижегородцы заметили в Сормовском районе зрелище, сходное с кадрами фильмов ужасов. Сзади кафе «Беркут», рядом со станцией Дубравная, на дереве на высоте около 10 метров висело бездыханное тело мужчины с неестественно выгнутой шеей. Очевидец происшествия до сих пор не может прийти в себя:
- Это реальный человек, а выше висела его куртка. Мужчина горлом весел на суку, шея сломана.
Страшную фотографию выложил интернет-паблик ЧП | ДТП Нижний Новгород.
Тем не менее, многие приняли труп за чучело и не придали значения. Но следователи подтвердили — информация верна, это тело человека.
Почему человек оказался полураздет и на такой высоте — пока неизвестно. Обстоятельства произошедшего выясняются.
- По данному делу в данный момент проводится доследственная проверка, — сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Нижегородской области.