На Дубравной на десятиметровой высоте обнаружили висящее тело мужчины на дереве

СЕГОДНЯ 16:27 2018-09-21T17:33:31+03:00

Фото:ЧП | ДТП Нижний Новгород. По словам очевидца, горло мужчины было проткнуто веткой и сломана шея

По словам очевидца, горло мужчины было проткнуто веткой и сломана шея

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Утром 20 сентября нижегородцы заметили в Сормовском районе зрелище, сходное с кадрами фильмов ужасов. Сзади кафе «Беркут», рядом со станцией Дубравная, на дереве на высоте около 10 метров висело бездыханное тело мужчины с неестественно выгнутой шеей. Очевидец происшествия до сих пор не может прийти в себя:

- Это реальный человек, а выше висела его куртка. Мужчина горлом весел на суку, шея сломана.

Страшную фотографию выложил интернет-паблик ЧП | ДТП Нижний Новгород.

Тем не менее, многие приняли труп за чучело и не придали значения. Но следователи подтвердили — информация верна, это тело человека.

Почему человек оказался полураздет и на такой высоте — пока неизвестно. Обстоятельства произошедшего выясняются.

- По данному делу в данный момент проводится доследственная проверка, — сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Нижегородской области.