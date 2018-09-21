2018-09-21T15:56:54+03:00
Общество

Премьера киноверсии мюзикла «Анна Каренина»

В кинотеатрах «Синема парк» и «Формула Кино» с 22 сентября
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: kinoteatr.ruФото: kinoteatr.ru
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22 сентября в кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» состоится премьера киноверсии мюзикла «Анна Каренина» - яркого, захватывающего, эмоционального спектакля, с неизменным успехом идущего на сцене Московского театра оперетты. Это событие станет исключительным в истории отечественного мюзикла: впервые оригинальную российскую театральную постановку зрители смогут увидеть на большем экране, не покидая родной город. Примечательно, что премьера киноверсии спектакля, созданного по мотивам одного из величайших произведений Льва Николаевича Толстого, состоится именно в сентябре 2018 года, когда страна будет отмечает 190-летие со дня рождения писателя.

Билеты на сайтах кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино»

Фото: kinoteatr.ru

Фото: kinoteatr.ru

В съёмках «Анны Карениной» принимали участие звёзды российских мюзиклов: Екатерина Гусева, Сергей Ли, Наталия Быстрова, Александр Маракулин, Денис Дэмкив, Максим Заусалин, Андрей Александрин, Лика Рулла и другие.

Киноверсия мюзикла «Анна Каренина» – это уникальное сочетание традиционной съёмки спектакля и подходов, применяемых при создании кинофильмов. При создании киноверсии была задействована лучшая кинотехника, существующая на сегодняшний день в мире и используемая при съёмках художественных фильмов, что позволило добиться принципиально иной цветовой гаммы и чёткости изображения. Это стало исключением из правил, ведь обычно при съёмках спектаклей и концертов используются телевизионные камеры.

Екатерина Гусева, исполнительница роли Анны Карениной, признается: «Съёмочный процесс мюзикла «Анна Каренина» стал для меня уникальным опытом! Как правило, во время съёмок любого театрального действа камеры располагаются в зрительном зале. И потом, при просмотре, зритель воспринимает историю отстранённо, с позиции сидящего в зале смотрит видеоверсию спектакля. У нас же во время съёмок камеры были не только в зале, а прямо на сцене – между нами, артистами! Это позволит зрителю оказаться внутри истории! В эпицентре происходящих событий! Заглянуть в глаза Анне Карениной. Увидеть в них отражение Вронского. Главный акцент был сделан именно на том, чтобы у всех была возможность пристальнее вглядеться, «нырнуть» во внутренний мир персонажей, увидеть, что с ними происходит во время тех или иных событий. Раньше такое было возможно только в кино».

«Анну Каренину» в кино смогут увидеть жители Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Челябинска, Набережных Челнов, Новосибирска, Перми, Уфы, Волгограда, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Вологды, Белгорода, Саратова, Воронежа, Ульяновска, Сургута, Калининграда, Ставрополя, Красноярска, Тулы, Коврова, Ижевска, Краснодара, Мурманска, Новокузнецка, Рязани, Сыктывкара в Объединённой сети кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино.

Премьера спектакля состоялась в 2016 году на сцена Московского театра оперетты, и с тех пор спектакль сопровождают неизменные аншлаги. Спектакль, созданный командой российских авторов, использовавших самые современные театральные технологии, получил несколько престижных театральных наград и вызвал большой интерес в зарубежных странах. «Анна Каренина» стала первым российским мюзиклом, поставленным по лицензии за границей – в Южной Корее.

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