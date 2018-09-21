Куда пойти на выходные 22 и 23 сентября 2018 года в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 15:46 2018-09-21T16:16:27+03:00

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Накануне очередного уикенда «Комсомольская правда - Нижний Новгород» предлагает ознакомиться с афишей культурных мероприятий: фестивали, концерты, спектакли, фильмы, выставки и многое-многое другое. 22 и 23 сентября будут по-настоящему жаркими!

ФЕСТИВАЛИ

«Вазари» (12+)

В нижегородском Арсенале проходит фестиваль текстов об искусстве, цель которого - сблизить искусство и зрителя, дать ключ к пониманию художественного языка, представив к обсуждению спектр профессиональных текстов об искусстве, в диапазоне от академических исследований до художественной публицистики.

В программе: книжная ярмарка, интеллектуальная платформа с дискуссиями, круглыми столами и лекциями; концерты и танцплощадка; программа для детей с мастер-классами и занятиями. С расписанием можно ознакомиться на сайте ГЦСИ «Арсенал».

Где: Кремль,6

Когда: 21-23 сентября

Почем: бесплатно

«День улица Рождественской» (0+)

В Нижнем Новгороде стартует ежегодный фестиваль, посвященный истории одной из старейших улиц города, ее развитию и ее будущему. Главное фестивальное действо развернется на площади Маркина. Там весь день будут выступать музыканты и артисты. В 13:00 от информационного шатра начнется квест по самым интересным местам улицы. В течение всей субботы будут работать мастер-классы, в том числе для детей. Гостей также ждет ярмарка ремесленников и чайная поляна. Не обойдется и без экскурсий различных форматов: классические, арт-экскурсии, гастрономические, анимированные, туры на ретро-трамвае. С программой можно ознакомиться на сайте kp.ru.

Где: Рождественская улица

Когда: 22 сентября в 11:00

Почем: бесплатно

«Горький крафт» (18+)

Во дворе гастропаба «Горьковская пивоварная» состоится фестиваль крафтового пивоварения. Множество пивоварен, лучшие стрит-фуды города, обширная музыкальная программа, пивные игры и многое другое. Специальный гость - космический Найк Борзов, который исполнит свои лучшие хиты («Лошадка», «Три слова», «Верхом на звезде»).

Где: Рождественская улица,29

Когда: 22 сентября 12:00-22:00

Почем: 600 рублей (две кружки пива в подарок)

«ИЛИ-фест» (18+)

Интернет-журнал «ИЛИ» и арт-пространство «Фестиваль» приглашают на «ИЛИ-фест». Гостей ждут пять тематических зон и 25 интерактивов, лекций, мастер-классов и выставок. «Двадцать пять мастеров театрального искусства, кинематографа, фотографии, стрит-арта, медиа и продвижения будут ждать тебя, чтобы вместе исследовать прошлое и современность этих направлений. А чтобы ты не только просвещался, но и как следует отдохнул, мы позаботились о музыке, специальном меню и атмосфере!», - отмечают организаторы.

Где: Рождественская улица,4

Когда: 22 сентября 12:00-03:00

Почем: бесплатно

День улицы Рождественской пройдет в Нижнем Новгороде восьмой разФото: Роман ИГНАТЬЕВ

ТЕАТРЫ

«Мистер Икс» (12+)

В Нижегородском театре оперы и балета покажут оперетту в трех действиях. Великосветская публика Парижа заинтригована появившейся в местном цирке новой «звездой». Этот таинственный артист, выполняя смертельно опасный номер под куполом цирка, никогда не снимает маски и выступает под псевдонимом «мистер Икс». По условиям контракта, даже директор цирка не знает его настоящего имени и не видел без маски. Загадочный инкогнито чрезвычайно заинтересовал и красивую богатую вдову - Теодору Вердье, унаследовавшую от покойного мужа огромное состояние. Вокруг нее - множество поклонников и претендентов на ее руку, среди которых самый настойчивый и спесивый - барон де Кревельяк. Он сделал мадам Вердье 19 предложений руки и сердца, но все они были с насмешкой отвергнуты. Узнав от директора цирка, что мистер Икс заинтересовал Теодору, и та хочет с ним познакомиться, барон придумывает, как отомстить своевольной красавице…

Где: улица Белинского,59

Когда: 22 сентября в 18:00

Почем: 100-550 рублей

«Бахчисарайский фонтан» (12+)

Нижегородский театр оперы и балета представляет хореографическую поэму в двух актах. В основу сюжета положена одноименная поэма Пушкина, написанная в 1821-1823 годах под впечатлением от посещения Бахчисарайского дворца крымских ханов. Сердце жестокого и грозного хана Гирея разбито. Он готов бросить его к ногам своей юной наложницы - польской княжны Марии. Но прекрасная полячка остаётся верна памяти погибшего жениха. Зарема, покинутая Гиреем, тщетно пытается вернуть благосклонность своего властелина. В порыве ревности она убивает соперницу. В память о несбывшейся любви Гирей воздвиг фонтан, который младые девы Тавриды, узнав это печальное предание, назвали фонтаном слез…

Где: улица Белинского,59

Когда: 23 сентября в 18:00

Почем: 100-550 рублей

«Пойдем в кино?!» (12+)

Театр «Преображение» приглашает на спектакль с необычным сюжет под известнейшую музыку из популярных кинохитов Голливуда. Возможно, вы узнаете в героях спектакля своих знакомых, друзей и даже себя. Молодой человек влюблен в голливудскую звезду. Единственная возможность увидеть любимую киноактрису - это посмотреть фильм с ее участием. В очередной раз он приходит в кинотеатр и ужасается увиденному на экране. Что может восстановить разбитое сердце? Что заставит остальных посетителей отвлечься от просмотра?

Где: улица Июльских дней,21/96

Когда: 22 сентября в 18:00

Почем: 300 рублей

«Казанова» (16+)

Театр «Комедiя» предлагает познакомиться с историей, рассказанной Кимом Брейтбургом и Евгением Муравьевым. Она началась 14 октября 1734 во Франции. В Булонском лесу под покровом ночи на карету графа де Шато напала банда разбойников под предводительством мамаши Пике. Граф, его супруга и двое слуг, их сопровождавших, были убиты. Старшей дочери графа Женевьеве удалось бежать и укрыться в сторожке смотрителей, а младшая дочь, двухлетняя Тереза пропала. Исчезли и разбойники, хотя на ноги была поднята вся полиция Парижа.

Спустя 15 лет злодеи проживают в Венеции. Мамаша Пике теперь - хозяйка кабачка, ее любовник, Мальдини, по подложным документам стал судьей, а их сообщник, Риккардо, - судебным исполнителем. А Терезу, похищенную шайкой разбойников, удочерила мамаша Пике. У мамаши Пике в отношение нее созрел коварный план, однако случайное появление Казановы спутало негодяям все карты…

Где: Грузинская улица,23

Когда: 22 сентября в 18:00, 23 сентября в 18:00

Почем: 300-1500 рублей

«Господа Головлевы» (16+)

На сцене Нижегородского драматического театра премьера - спектакль Искандера Сакаева по роману М. Е. Салтыкова-Щедрина. Этот материал позволяет объединить очень хороших артистов разных возрастов в одну драматическую историю. Историю не благостную, а конфликтную, болезненную и очень русскую. Она далеко не игривая, но при этом очень чувственная, страстная. У Салтыкова-Щедрина нет равнодушных персонажей: если уж они ненавидят, то искренне, если вожделеют, то всем телом, если боятся, то всем своим существом. Очень выпукло выстраивается апокалиптическая картина жуткого и в то же время притягательного мира. Паноптикум «по-родственному», который хочется разглядывать.

Где: Большая Покровская улица,13

Когда: 22 сентября в 18:30

Почем: 250-800 рублей

«№13» (16+)

Нижегородский театр драмы представляет убойную классическую комедию положений в постановке Василия Богомазова. Если вы хотите элегантно отдохнуть и провести беззаботный вечер, то «№13» то, что нужно. Юмор этого спектакля не только в актерских работах и масштабе режиссерского воображения, но и в невероятном фарсовом сюжете Рэя Куни, закрутившего комедию вокруг «безжизненного мужского тела средних лет». Начинается все с того, что Ричард Уилли, респектабельный джентльмен, решается на пикантную интрижку: в разгар ночных дебатов в парламенте он приглашает на свидание в роскошный пятизвездочный отель Джейн - очаровательную юную секретаршу своего политического оппонента. Но предаться незаконной страсти им не удастся…

Где: Большая Покровская улица,13

Когда: 23 сентября в 18:30

Почем: 200-700 рублей

В Центре театрального мастерства покажут спектакль "Теперь ты снова Бог" Фото: https://vk.com/ctm_nn

«Теперь ты снова Бог» (12+)

В Центре театрального мастерства предлагают посмотреть спектакль режиссера Елены Фирстовой по пьесе шведского драматурга Андерса Дууса. Случайная встреча в коридоре во время урока. Он - хулиган, который всех бьет, она - отличница, у нее много подружек, в нее влюблены все мальчишки, она танцует «хип хоп» и никогда не спорит с учителями. Он практически живет в коридоре, она здесь оказалась впервые во время урока... Однако оказывается, что их волнуют одни и те же вопросы, но поделиться в общем-то не с кем. А, может, это вообще не школьный коридор, а безвоздушное пространство, где плавают рыбы под дождем. Игра-фантазия или история о первой любви?

Где: Варварская улица,32

Когда: 22 сентября в 19:00

Почем: 500 рублей

«Маленький принц» (6+)

Планетарий приглашает юных зрителей на спектакль по одноименному произведению Антуана де Сент-Экзюпери с яркими музыкальными номерами и полнокупольными декорациями. Знаменитая мудрая сказка французского писателя, отважного летчика в равной степени обращена к детям и взрослым, «ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит». История наивного и искреннего Маленького Принца, встречающего на своем пути разных героев, открывает нам глаза на чудеса в повседневной жизни и суть человеческих отношений, заставляет задуматься об очень серьезных и глубоких вещах: любви и дружбе, бескорыстии и милосердии, ответственности и преданности.

Где: Революционная улица,20

Когда: 23 сентября в 15:00

Почем: 300 рублей

«Марина» (12+)

Арт-пространство «Маяковка,10» представляет литературно-мистическую композицию по стихам и письмам Марины Цветаевой. Она была чрезмерной. Романы, самовлюбленность, но влюбленность не в себя, а в гений, который она мыслила отдельно. Вечно попадавшая в оскорбительно-неловкие ситуации. Во всем неумеренна, во всем, кроме литературы. Она была бестактна, груба, навязчива. Физически ощущала свою избыточность и делилась ею с кем попало.

Любые ее потуги быть просто человеком были жалкими. Ее жаль во всем. Кроме литературы.

Где: Рождественская улица,10

Когда: 22 сентября в 19:00

Почем: 300-500 рублей

В Нижнем Новгороде выступит молодая звезда Мари Краймбрери. Фото: http://kraimbrery.com/

КОНЦЕРТЫ

Татьяна Буланова и Катя Ростовцева (6+)

Впервые за многие годы Татьяна Буланова выступит в Нижнем Новгороде и исполнит свои легендарные хиты. Концерт состоится при участии нового имени на российской эстраде, Кати Ростовцевой. Ее песни «Атеистка», «Хочу твою фамилию», «Заварю Чаю», «Из фантиков роман» звучат на федеральных радиостанциях страны, в том числе на Русском Радио, Дорожном Радио, Радио Шансон и других радиостанциях.

Где: улица Героя Смирнова,12 (ДК «ГАЗ»)

Когда: 22 сентября в 19:00

Почем: 800-2400 рублей

Мари Краймбрери (16+)

Впервые Нижний Новгород порадует своим сольным концертом талантливая музыкальная исполнительница, стопроцентный selfmade-артист нового поколения Мари Краймбрери, автор взрывных хитов «Полюби меня пьяную», «Вызови такси», «Давай навсегда», «Не в адеквате», «На тату». В апреле 2018 состоялся триумфальный релиз нового альбома «Переобулась».

Где: улица Родионова, 4 (MILO CONCERT HALL)

Когда: 22 сентября в 19:00

Почем: 1200-1500 рублей

Rickey F (16+)

Rickey F - это не только одна из ярчайших звезд русскоязычного баттл-рэпа, но и состоявшийся исполнитель, завоевавший любовь тысяч слушателей футуристичными бэнгерами, изящно играющими с нашими представлениями о завтрашнем дне. Музыка артиста светится изнутри пронзительно-неоновыми оттенками огромных мегаполисов будущего, а вкрадчивый и мелодичный голос Геннадия с головой погружает слушателей в бесконечный водоворот фантастических историй, которые разворачиваются то в застенках гигантского космического корабля, то на улицах новой Москвы.

Где: Нижневолжская набережная,1в (КЗ «Премио»)

Когда: 22 сентября в 19:00

Почем: 500 рублей

КИНО

«Мария до Каллас» (16+)

Французская документалистика в центре культуры «Рекорд». Рассказ о драматической жизни и любви величайшей оперной дивы греческого происхождения Марии Каллас. Впервые после 40 лет молчания всемирно известная оперная дива дала разрешение на интервью. Редкие съемки, архивные фотографии, личные кадры - это говорит сама история, говорит сама великая Мария Каллас, а вместе с ней Мэрилин Монро, Ален Делон, Ив Сен-Лоран, Дж. Ф. Кеннеди, Лукино Висконти, Уинстон Черчилль, Грейс Келли, Элизабет Тейлор и многие другие.

Где: улица Пискунова,11

Когда: 22 сентября в 17:00, 19:00; 23 сентября в 15:00, 17:00

Почем: 200 рублей (студентам - 150 рублей, пенсионерам - 100 рублей)

Киномарафон в «Орленке»

«Храброе сердце. Заговор в королевстве» (6+)

Анимационное комедийное фэнтези, Германия

Когда: 22 сентября в 10:30, 12:10; 23 сентября в 10:30, 12:10

«Большой кошачий побег» (6+)

Анимационная приключенческая комедия, Китай

Когда: 22 сентября в 14:00; 23 сентября в 14:00

«Девица» (16+)

Ироничный неовестерн, США

Когда: 22 сентября в 18:00, 23 сентября в 15:45, 18:00

III Международный фестиваль короткометражек Kinematic shorts (16+)

Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами

Когда: 22 сентября в 20:15; 23 сентября в 20:15

«Бедный люди. Кабаковы» (16+)

Документальный фильм, Россия

Когда: 22 сентября в 16:00

Где: Большая Покровская,39а

Почем: 180-200 рублей

Выставочный комплекс приглашает на выставку нижегородского отделения Союза художников России

МУЗЕИ

«Движение к свету» (0+)

Нижегородский художественный музей представляет выставку произведений русских импрессионистов. В экспозиции - около 80 работ конца XIX-начала XX века из собраний Третьяковской галереи, Русского музея и еще пяти российских музеев. Там работы Коровина, Грабаря, Юона, а также Репина Серова, Кустодиева и других.

Где: Кремль,3

Когда: 29 августа-18 ноября

Почем: 250 рублей

Выставка Василия Власова (0+)

Галерея «Ардженто» приглашает на выставку художника Василия Власова. Уникальность его как творца заключается в том, что он не боится выходить за пределы обозначенных норм и установок. Пересекая рубеж логики, художник устремляется в синестезические глубины. Связывая музыку и живопись, объединяя предмет и абстракцию, автор словно киркой прорубает отвесную стену логики.

Где: улица Минина,17

Когда: 22 августа-30 сентября

Почем: 150 рублей, 50 рублей (студентам), школьникам и пенсионерам вход свободный

Юбилейная выставка Союза художников (6+)

В Нижегородском выставочном комплексе проходит выставка, посвященная 85-летию местного отделения Союза художников России. Она отличается размахом и разнообразием своего наполнения. Всего на выставке представлено около 300 авторов и более 400 работ живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного, народного и храмового искусства.

Где: площадь Минина и Пожарского,2/2

Когда: 31 августа-30 сентября

Три выставки в Арсенале (12+)

Центр современного искусства приглашает на три новые выставки: «Аллегорические абстракции. Артель «Царь горы», «Нетрафаретная печать» и «Соседи?». Первый проект включает свыше 40 масштабных работ. В сочетании с ироничными названиями они представляют взгляд художников-концептуалистов Юрия Альберта, Паруйра Давтяна, Виктора Скерсиса и Андрея Филиппова. Второй проект - это шелкография, графические листы и серии, постеры и документальные материалы. И, наконец, третий проект. Молодые художники представили свои варианты модернизации подъезда многоквартирного дома. Совместная работа участников клуба с художником, театральным режиссером и хореографом расширила круг их общения, позволила творить на языке современного искусства, наполнила жизнь сообщества новыми смыслами.

Где: Кремль,6 (правое крыло)

Когда: 12 сентября-2 декабря

Почем: 200 рублей

РАЗНОЕ

Занятия афро-вокала (12+)

Африканская мелодия околдовывает красочным орнаментом из тонов и побочных мелодий. На занятиях по афро-вокалу вас научат исполнять народные песни Африки, импровизировать и солировать в хоре, а также научат полезным разминкам для голоса и тела. Бронирование мест по телефону +7-952-451-60-00.

Где: Ковалихинская улица,4а («Поднебесная»)

Когда: 22 сентября в 11:00

Почем: 400 рублей (предпродажа), 500 рублей (в день занятия)

Сезон шоу-лекториев (18+)

В Нижнем Новгороде стартует сезон шоу-лекториев RATIO HALL. Увлекательный космический лекторий, который точно заставит вас влюбиться в астрономию и звездное небо, попутно выигрывая приятные призы. Здесь можно наслаждаться наукой и молодостью, попивая охлаждающий пыл коктейль, а не сидеть на скучных семинарах.

Где: Рождественская улица,4 (арт-пространство «Фестиваль»)

Когда: 23 сентября в 17:30

Почем: бесплатно

Чемпионат по бодибилдингу (0+)

В эту субботу в ДК «Железнодорожников» пройдет чемпионат Нижегородской области по бодибилдингу. Спортсменам будет предложено посоревноваться в различных номинациях: «Юниоры бодибилдинг», «Women’s Bodyfitness», «Classic Bodybuilding», «Bodybuilding до 85 кг», «Bodybuilding свыше 85 кг», «Fit Mode» и других.

Где: улица Июльских дней,1

Когда: 22 сентября с 16:00 до 20:00

Почем: бесплатно