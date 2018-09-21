Денис Лабуза: Сегодня в регионе - наилучший момент для перестройки системы и спокойной работы власти на благо жителей

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-21T15:49:28+03:00

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По мнению члена Правления Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Дениса Лабузы, сегодня мэр Нижнего Новгорода вводит новые, прозрачные «правила игры» для владельцев нестационарных торговых объектов (НТО), решая накопленные годами проблемы, и это заслуживает высокой оценки нижегородского бизнес-сообщества.

«На последней встречев Торгово-промышленной палате Нижегородской области, после того, как Владимир Александрович узнал стоимость аренды муниципальных участков для владельцев НТО, аренда была снижена, а директор департамента экономики администрации города была уволена, - напомнил Денис Лабуза. - Мы, разумеется,в первую очередь не за то, чтобы были жесткие наказания для чиновников, но мы за то, чтобы бизнес чаще встречался с первым лицом для конструктивного диалога. И мэр Нижнего Новгорода демонстрирует эту готовность, и очень здорово, что встречи проходят на площадке ТПП – независимой, и потому для всех выгодной, на которой проще договориться».

По мнению члена Правления Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, сегодня в регионе - наилучший момент для перестройки системы и спокойной работы власти на благо жителей.

«В ближайшие два года не ожидаются никакие выборы, наступает затишье в политической сфере, - отметил Денис Лабуза. - И хорошо, что у нас затишье! Пришел новый полномочный представитель президента, иу нас есть возможность спокойно поработать, консолидировавшись друг с другом вокруг нового губернатора и главы Нижнего Новгорода, которые создают прозрачные и комфортные условия для работы промышленников и предпринимателей. Есть же хорошая поговорка - «деньги любят тишину». И сейчас хорошая возможность для того, чтобы заработать денег – малому и среднему бизнесу, городской казне, областной казне. Создать новые рабочие места, новый вид продукции и ту самую комфортную городскую среду, о которой мы говорили. Настало время делать», - заключил Денис Лабуза.

Также он сообщил, что институт развития городской среды Нижегородской области представит в октябре на базе Торгово-промышленной палаты (ТПП) Нижегородской области программы, которые получат федеральное финансирование в 2019 году, сообщил член правления ТПП НО Денис Лабуза. По словам Дениса Лабузы, предстоящая презентация будет также итогом анализа двух больших мероприятий, посвященных реализации федеральных программ и состоявшихся в последнее время в регионе.

«По итогам одного из них - конференции, посвященной реализации программы «Формирование комфортной городской среды», прошедшей недавно в Торгово-промышленной палате Нижегородской области по инициативе министраэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Андрея Черткова и под руководством главы области Глеба Никитина, можно сказать, что впервые мы увидели потенциал некоей синергии работы нескольких программ поддержки малого и среднего бизнеса, - сказал Денис Лабуза. - Это не только выделение средств по линии министерства промышленности и предпринимательства региона для производства малых архитектурных форм в муниципалитетах, но и генерирование ивент-компаниями событийности на новых обустроенных пространствах – событийности и сезонной, и круглогодичной, и постоянной, и перемещающейся с места на место. Только все это в комплексе поможет поднять туристический статус региона и дать толчок развитию народных художественных промыслов».

По словам Дениса Лабузы, на состоявшейся конференции очень яркой была презентация реализации программы «Формирование комфортной городской среды», представленная главой Нижнего Новгорода Владимиром Пановым.

«Это хороший передовой опыт, который полезно транслировать районам всей области - точно так же, как Москва является примером для других регионов, - отметил Денис Лабуза. - Владимир Александрович провел большую предварительную работу совместно с институтом развития городской среды по проектированию благоустройства тех семи пространств, за которые проголосовали нижегородцы, и показал на презентации, как сейчас идет формирование этих пространств с участием экологов и инженеров. Чтобы высаженные на выбранных площадках деревья, кустарники и цветы не погибли, и чтобы все было предусмотрено для организации торговли или проведения масштабных мероприятий на этих пространствах. Чтобы там было комфортно всем: и спортсменам, и пенсионерам, и мамочкам с колясками. Было приятно услышать от главы Нижнего Новгорода здравую оценку того, как благоустроили участок Нижневолжской набережной после ликвидации синего забора. Она явно требует доработки, ведь это же не дело, когда холодильник с мороженым на набережной работает от пыхтящего бензинового генератора. Я рад, что сегодня город возглавляет политик, который не закрывает глаза на моменты, достойные критики», - сказал Денис Лабуза.