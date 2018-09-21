Нижегородцы заметили на дорогах города «призрачную маршрутку»
Вечером 20 сентября 2018 года в соцсетях появилась очень необычная фотография, вызвавшая множество эмоций у жителей Нижнего Новгорода. Один из водителей сфотографировал маршрутку, которая ехала по Советской улице, а за ней катился густой белый дым.
Автор фото подписал назвал автобус «призрачным гонщиком». Такое сравнение очень понравилось нижегородцам.
- Зато не каптит, - усмехнулся в комментариях под фото Максим Карельцев.
- Первая маршрутка на паровом котле, - пошутил Лев Зебузов.
- По-моему, это ненормально - продолжать движение с такой системой выхлопа, за ним же ничего не видно! – возмутился Евгений Гаврилов.
А некоторые даже увидели знакомый транспорт и построили предположения.
- Не 40 случайно, который уже месяц так дымится? – спросила Мария Котова.
Нижегородцы даже попробовали совместными усилиями решить, почему же так произошло. В чем причина и что сломалось.
- У меня такое было на 9-ке, когда пробило прокладку головки блока. Белый дым - тосол. Если турбине крышка, то черный дым, - высказался один из мужчин в комментариях.
- У меня на МАЗу так же было, фильтр влаги натянул, 6 часов в тумане шел в Иркутске. Либо зажигание сбивается когда привод слабнет, - предположил Алексей Репин.
«Комсомольская правда» отправила запрос в администрацию Нижнего Новгорода, чтобы уточнить подробности. На момент публикации ответ пока не поступил.