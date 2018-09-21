2018-09-21T10:29:49+03:00
Общество

Прогноз погоды в Нижнем Новгороде на 21-23 сентября: Потепление до +25 и без дождей

Это будут последние теплые деньки
Юлия ИСАЕВА
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Прогноз погоды в Нижнем Новгороде на 21-23 сентябряПрогноз погоды в Нижнем Новгороде на 21-23 сентябряФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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За последние несколько дней нижегородцы успели изрядно замерзнуть. Температура воздуха порой не превышала 8 градусов тепла. Горожанам приходилось выходить на улицу в осеннем пальто, надевать теплые свитера. Спешим вас обрадовать: в ближайшие три дня на улице снова будет лето!

Уже сегодня, 21 сентября, воздух прогреется до +22. Весь день на улице будет ясно и бездождливо. Ночью тоже потеплеет до +14.

В субботу, 22 сентября, с самого утра синоптики прогнозируют До 22 градусов тепла, а к обеду столбики термометра поднимутся до отметки +25. Скорость ветра не превысит трех с половиной метров в секунду.

В воскресенье, 23 сентября, обещают +23 в дневное время и +15 в ночное. Ветер усилится до 5,3 метра в секунду. К сожалению, уже ночью снова пойдет дождь.

Начиная с понедельника, температура воздуха резко упадет до +12. Вся следующая неделя обещает быть прохладной и дождливой. Поэтому советуем наслаждаться последними теплыми деньгами сентября.

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